Ein Rekord und eine überraschende Freizügigkeit: Die vierte Staffel von "Kampf der Realitystars" ist gestartet.

Die erste Fuhre ist angekommen. In der ersten Folge von "Kampf der Realitystars" (Mittwoch, 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+) wurden die ersten zehn Promis an den thailändischen Strand gespült.

Hardcore-Fan Serkan kommt für symbolischen Euro

Serkan Yavuz (29) darf die vierte Staffel eröffnen. Der Regensburger war schon in unzähligen Trash-Formaten zu sehen, nur KdR fehlt noch in seinem Portfolio. Um dabei sein zu dürfen, nimmt er nur eine symbolische Gage von einem Euro. Wahrscheinlich hätte er auch draufgezahlt.

Als Hardcore-Fan kennt er die Sala und die anderen Schauplätze schon aus dem Effeff. Routiniert, als würde er schon Monate hier leben, führt er die nächsten beiden Ankömmlinge durch das Gelände: Ingrid Pavic (35) und Manni Ludolf (60).

Ingrid Pavic, die man aus "Big Brother" 2011 kennt, ist ebenfalls dankbar, hier sein zu dürfen. So was wie hier könne man schließlich nicht einmal bei "Albert Schweitzer" (sic!) buchen. Manni Ludolf wirkt überall glücklich. Der redselige ehemalige TV-Schrotthändler trägt auch unter der südostasiatischen Sonne seine grüne Strickmütze, sein Markenzeichen seit der Wintersaison 1978/79. Hat ihm damals seine Mutter usw.

Danach kommen in kurzer Folge: Paul Janke (41), selbsternannter "Ur-Bachelor". "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer (22), die beweisen will, dass sie ohne ihren Ex, den toxischen Bauern Patrick Romer (27), funktionieren kann. Ex-Viva-Moderatorin und Eurodance-Legende Daisy Dee (52), die "aus den 90er-Jahren" (sic!) kommt. "Hot oder Schrott"-Allestester Matthias Mangiapane (39), der sich frei nach Nietzsche als "pures Dynamit" bezeichnet.

"Hot oder Schrott"? Uschi zieht blank

Auch die Grand Dame von "Hot oder Schrott" zieht ein. Uschi Hopf (81) weiß nicht, wie man das Wort "Reality" ausspricht. Auch sonst scheint sich die Berlinerin nicht über das Format informiert zu haben. Jedenfalls springt sie nackt in den Pool. Also komplett nackt. Die gnädige Regie blendet Obst-Emojis über die "Glocken von Rom" (Matthias) und die "Mumu" (auch Matthias). Dass sie gefilmt wird, scheint ihr nicht bewusst gewesen zu sein.

Nach der ersten Nacht kommen die letzten zwei Debütanten der Auftaktfolge. Daniel Schmidt (39) ist Chef des "Elbschlosskeller" an der Hamburger Reeperbahn, "Europas asozialste Kneipe". Als solcher sollte er mit verhaltensauffälligen Mitbewohnern klarkommen.

Als letzte erreicht Sarah Knappik (36) den Starstrand. Die ehemalige Problemkandidatin von "Germany's next Topmodel" und dem Dschungelcamp ist stolz darauf, sich körperlich verändert zu haben. Durch die Geburt ihrer Tochter nahm sie 20 Kilo zu.

Sarah Knappik liefert ab - Rekord an der Wand der Wahrheit

Ihrem Ruf als Drama-Queen wird Sarah Knappik gleich gerecht. An der Wand der Wahrheit reißt sie das Spiel gleich an sich. Die Stars müssen sich nach ihrer Bekanntheit beim Publikum zuordnen. In letzter Minute wirft Sarah die im Kollektiv abgestimmte Rangliste um - sich selbst setzt sie kurzerhand vor Bachelor Paul an Platz eins.

Doch Sarah hat sich zu Recht durchgesetzt. Alle Zuordnungen stimmen - zum ersten Mal in der Geschichte von "Kampf der Realitystars". Ihre Mitbewohner verneigen sich.

Zusammen mit Daniel muss Sarah bestimmen, wer zuerst die Sala verlassen muss. Die beiden Scharfrichter suchen sich Paul als potenziell stärksten Teilnehmer aus. Doch der macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Gemeinsam mit Manni gewinnt er das Spiel, das ihn vor dem Rauswurf schützt. Die Stars müssen sich in Teams zusammentun. Ein Mitspieler muss mit seinem Körper aus einem Planschbecken Schleim aufnehmen und damit einen Trichter befüllen, den der Kollege um den Hals trägt.

Im "Augenblick der Tatsache" (Manni), äh der Stunde der Wahrheit mit Cathy Hummels (35) müssen Daniel und Sarah also umdisponieren. Sie entscheiden sich für Ingrid. Die TV-Nase, deren Name wohl nicht nur den Mitbewohnern nichts sagte, muss packen.

"Bester Cast ever"? Leider nein

Ist das Teilnehmerfeld der vierten Staffel nun "Der beste Cast ever", wie Sarah Knappik behauptete? Nein. Auf dem Papier fehlen die ganz großen Namen der Branche. Die hatte RTLzwei schon in den vorangegangenen Runden verballert: Claudia Obert (61), Gina-Lisa Lohfink (36) oder Georgina Fleur (33). Auch ein Fiesling von Comicsuperschurkenformat fehlt, wie ihn Frédéric Prinz von Anhalt (79) in Staffel zwei verkörperte.

Konfliktlinien, von denen die Sendung eben auch lebt, deuteten sich zum Auftakt nicht an. Sarah konnte ihre Eigensinnigkeit zugunsten des Teams einsetzen. Und selbst Matthias, die selbsternannte "schwarze Mamba", bleibt bisher ruhig. Die Vorschau auf die kommenden Folgen zeigte gleich zu Beginn aber, dass das nicht so bleibt.