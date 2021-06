25 Prominente kämpfen bei "Kampf der Realitystars" um den Titel "Realitystar 2021". Am 14. Juli geht es los.

2020 kämpften erstmals prominente Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" um den Sieg. Nun steht die zweite Staffel des Formats bei RTLzwei in den Startlöchern. 25 Prominente kämpfen ab dem 14. Juli um 20:15 Uhr immer mittwochs um den Titel "Realitystar 2021" und 50.000 Euro Preisgeld. Das gab der Sender am Montag bekannt.

In diesem Jahr treffen unter anderem Luxus-Lady Claudia Obert (59), "Love Island"-Gewinner Tim Kühnel (24) und Ex-Dschungelcamper Rocco Stark (34) am Strand in Thailand aufeinander. Cathy Hummels (33) übernimmt wie schon in der ersten Staffel die Moderation.

"Wir hatten extrem viel Spaß bei den Dreharbeiten und der Cast ist auch dieses Jahr exquisit, das kann ich versprechen", verrät die Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels (32). "Die Zuschauer dürfen sich auf packende Stories, actionreiche Spiele und extrem spannende Stunden der Wahrheit freuen."

Weitere Kandidaten sind: die Ex-"GNTM"-Stars Aminata Sanogo (26) und Gina-Lisa Lohfink (34), "Bauer sucht Frau"-Star Narumol (55) und Paul Elvers (19), der Sohn von Reality-TV-Star Jenny Elvers (48), Willi Herrens (1975-2021) Tochter Alessia (19), Bloodhound-Gang-Bassist Evil Jared Hasselhoff (49), Reality-TV-Star Kader Loth (48), Xenia Prinzessin von Sachsen (34), "Sommerhaus"-Gewinner Mike Heiter (28) und dessen Freundin Laura Morante (30), Sängerin Loona (46) und Silvia Wollny (56).

Auch Ex-"DSDS"-Kandidat Cosimo Citiolo (39), die "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerinnen Julia Jasmin Rühle (33) und Jenefer Riili (30), YouTuber Leon Machère (28), "Prince Charming"-Teilnehmer Gino Bormann (33), "Ex On The Beach"-Star Luigi Birofio (21) und Wedding Planer Walther Hoffmann (61) treten an, um in die Fußstapfen von Vorjahresgewinner Ex-Profifußballer Kevin Pannewitz (29) zu treten.

In unterschiedlichen Action- und Geschicklichkeitsspielen kämpfen die Teilnehmer um den Sieg. Dabei reisen in jeder Folge neue Prominente an, während andere die Show nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen müssen. Der Gewinner oder die Gewinnerin steht nach zehn Folgen fest.