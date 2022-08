Auf "Kannste Kanzleramt?" folgt "Kannste Regieren?": Sat.1 lädt erneut Kinder dazu ein, Scholz und Co. unverblümte Fragen zu stellen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (64), Außenministerin Annalena Baerbock (41) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (59) stellen sich dem Fragenhagel einer Schulklasse. "Kannste Regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule" wird am Donnerstag, 22. September um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn gezeigt. Der Bundeskanzler empfängt die Kinder standesgemäß im Kanzleramt, die Ministerin und der Minister statten ihnen im Klassenzimmer einen Besuch ab.

Weiterer TV-Termin für Scholz

"Kannste Regieren?" ist die Fortsetzung des Sat.1-Formats "Kannste Kanzleramt?". 2021 standen die Kanzlerkandidatin Baerbock und die beiden Kanzlerkandidaten Scholz und Armin Laschet (61) im Kreuzverhör der Schülerinnen und Schüler. Ein Jahr danach folgt nun das Resümee.

Olaf Scholz hat zuvor noch einen anderen wichtigen TV-Termin zu absolvieren: Am Sonntag, 4. September ist er ab 19:10 Uhr im ZDF zu sehen, wo er sich als Gast des "Berlin direkt"-Sommerinterviews den Fragen von Theo Koll (64) stellt. Auf "ZDFheute.de" und in der ZDFmediathek ist das Interview am selben Tag bereits ab circa 17:30 Uhr zu sehen. Das knapp 20-minütige Gespräch bildet den Abschluss der diesjährigen Staffel mit neun "Berlin direkt"-Sommerinterviews. Das erste fand Anfang Juli mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) statt.