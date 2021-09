Der actiongeladene finale Trailer zum kommenden "James Bond"-Film "Keine Zeit zu sterben" zeigt nicht nur eine unerwartete Allianz.

Nach mehr als 18 Monaten Verzögerung ist der finale Trailer für Daniel Craigs (53, "Knives Out") letzten Auftritt als 007 in "Keine Zeit zu sterben" endlich da - und zwar mit voller Wucht.

Der Clip beginnt mit den Worten: "Das Warten hat ein Ende". James Bond ist zu sehen, wie er seinem gefangenen Erzfeind Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz, 64) gegenübersteht. Es sieht so aus, als ob die alten Feinde gezwungen sein könnten, eine unangenehme Allianz einzugehen, denn Blofeld sagt: "James, das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Feind mein Feind." Bond antwortet: "Nun, man lebt lange genug."

Rasante Action im Trailer

Der rasante Trailer zeigt Bond, wie er den Feind mit einem Sturmgewehr ausspäht, die berühmten Maschinengewehre seines Aston Martin abfeuert und in einem Flugzeug durch die Lüfte schwebt, das von der weiblichen Doppel-0-Agentin Nomi (Lashana Lynch, 33) gesteuert wird. Ebenfalls zu sehen ist die kubanische Schauspielerin Ana de Armas (33) als CIA-Agentin Paloma, wie sie einen Angreifer mit einem High-Kick erledigt.

Der Hauptgegenspieler in Craigs fünftem Auftritt als Bond ist Safin, gespielt von Oscarpreisträger Rami Malek (40, "Bohemian Rhapsody"). Im Trailer ist sein komplett vernarbtes Gesicht zu sehen, das er hinter einer unheimlichen weißen Maske versteckt.

Geheimnisvoll gibt sich auch Bonds Liebste Madeleine Swann (Lea Seydoux, 36). Sie hält eine Mappe in der Hand und warnt Bond: "Sie wissen nicht, was das ist?". Daraufhin wirkt er ungewöhnlich nervös. Später sieht man Bond, wie er einen Zettel verbrennt, auf dem "Verzeih mir" steht.

Wer übernimmt die Bond-Rolle?

Der britische Schauspieler Daniel Craig war seit 2006 bislang viermal in der berühmten Rolle des Geheimagenten im Auftrag Ihrer Majestät zu sehen. "Keine Zeit zu sterben" wird sein fünfter und wohl letzter "Bond"-Film sein. Wer ihm in der Kultrolle folgt, soll erst nach diesem lang ersehnten Kinostart bekannt gegeben werden.

Kinostarttermin endlich fix

Der Kinostarttermin für den neuen "James Bond"-Streifen "Keine Zeit zu sterben" wurde Mitte August auf der offiziellen Twitter-Seite bekannt gegeben: Demnach findet die Weltpremiere von "No Time To Die" am 28. September in der Londoner Royal Albert Hall statt. In Deutschland und Großbritannien kommt der Film dann am 30. September in die Kinos, in den USA am 8. Oktober .

Eigentlich sollte der 25. Film der Kultreihe im April 2020 starten. Wegen Corona war die Premiere mehrmals verschoben worden.