"Keine Zeit zu sterben" ist der finale James-Bond-Film mit Daniel Craig. Die Weltpremiere feierte er mit seinen Co-Stars - und den Royals.

"Keine Zeit zu sterben" ist der fünfte und letzte 007-Film mit Daniel Craig (53, "Knives Out - Mord ist Familiensache") in der Hauptrolle. Zur Weltpremiere erschien der scheidende Leinwandagent am Dienstagabend (28. September) vor der Londoner Royal Albert Hall nebst einem großen Staraufgebot - und hochrangigen Mitgliedern des britischen Königshauses.

007 Daniel Craig kam im pinkfarbenen Premierenoutfit

Der 53-Jährige trat in einem pinkfarbenen Dinnerjackett aus Samt und schwarzer Hose vor die Fotografen. Veredelt wurde sein Premierenoutfit durch ein weißes Einstecktuch und Hemd sowie eine schwarze Fliege. Neben ihm strahlten unter anderem seine Co-Stars Lashana Lynch (33), Ana de Armas (33) und Léa Seydoux (36) - alle drei in Traumroben in Gelb, Schwarz und Weiß.

Im Londoner Regen sorgte auf dem roten Teppich zudem eine ganze Reihe weiterer Top-Stars für ordentlich Glamour nach der langen Corona-bedingten Durststrecke. Mit dabei: Der neue Bond-Bösewicht und Oscarpreisträger Rami Malek (40, "Bohemian Rhapsody"), Bond-Produzentin Barbara Broccoli (61), Co-Drehbuchautorin und "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge (36), die ehemalige "M"-Darstellerin Judi Dench (86), "Miss Moneypenny" Naomie Harris (45), der erstmalige 007-Komponist Hans Zimmer (64) und Billie Eilish (19) nebst Bruder Finneas O'Connell (24). Das musikalische Geschwisterduo aus den USA schuf den aktuellen Bond-Song "No Time To Die".

Herzogin Kates Outfit versprühte royalen Glamour

Wahre Begeisterungsstürme lösten allerdings nicht allein die Stars des 25. James-Bond-Abenteuers aus, sondern auch mehrere Mitglieder der britischen Königsfamilie - allen voran Herzogin Kate (39), der in ihrer gold-glitzernden bodenlangen Abendrobe sofort die volle Aufmerksamkeit der Fotografen und anwesenden Fans zufiel. Begleitet wurde die Dreifach-Mama von Ehemann Prinz William (39), dessen Vater Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (74).

Daniel Craigs finaler Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" wurde von Regisseur Cary Fukunaga (44) inszeniert. Der Blockbuster, in dem der legendäre MI6-Agent aus der Frührente zurückkehrt und dem Bösewicht Safin (Rami Malek) auf die Schliche kommt, startet am kommenden Donnerstag (30. September) in den deutschen Kinos.