Robert De Niro (l.) und Leonardo DiCaprio in "Killers of the Flower Moon".

"Killers of the Flower Moon"

"Killers of the Flower Moon" Erster Trailer zum Film mit Leonardo DiCaprio

Wenige Tage vor der Weltpremiere in Cannes ist nun auch der erste Trailer zu "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio erschienen.

Martin Scorseses (80) neuestes Werk "Killers of the Flower Moon" wird an diesem Samstag beim Filmfestival in Cannes seine Weltpremiere feiern. Wenige Tage vor der mit Spannung erwarteten Uraufführung an der Croisette sind nun endlich auch die ersten bewegten Bilder zum starbesetzten Historienfilm erschienen, in dem Leonardo DiCaprio (48) und Robert De Niro (79) mitwirken. Im Trailer zu sehen sind plötzlich zu Reichtum gekommene amerikanische Ureinwohner - und weiße Neuankömmlinge, die alles daransetzen, ihnen ihr Geld zu stehlen.

Darum geht es in "Killers of the Flower Moon"

Durch unerwartete Erdölvorkommen gehört die Osage Nation zu Beginn des 20. Jahrhunderts quasi über Nacht zu den wohlhabendsten Völkern der Welt. Der neue Wohlstand lockt jedoch weiße Eindringlinge an, die die Ureinwohner manipulieren, erpressen und schließlich ermorden, um an ihr Geld zu kommen. Nach einer erschütternden Mordserie nimmt das neu formierte FBI die Ermittlungen auf.

Superstar DiCaprio spielt in dem Western-Drama nach einer wahren Geschichte die Figur Ernest Burkhart, einen Weißen, der sich in die von Lily Gladstone (36) verkörperte Ureinwohnerin Mollie Kyle verliebt. Altstar De Niro spielt Burkharts Vater William Hale. Jesse Plemons (35) und der gerade erst für "The Whale" mit einem Oscar ausgezeichnete Brendan Fraser (54) sind in weiteren Rollen zu sehen.

Für "Killers of the Flower Moon" stehen die Oscarpreisträger De Niro und DiCaprio erstmals gemeinsam vor der Kamera von Regie-Legende Scorsese. Für das Drehbuch zeichnet Scorsese gemeinsam mit "Dune"- und "Forrest Gump"-Autor Eric Roth (78) verantwortlich.

"Killers of the Flower Moon" startet am 19. Oktober in den deutschen Kinos. Im Anschluss wird der rund dreieinhalbstündige Film exklusiv auf dem Streamingdienst Apple TV+ verfügbar sein.