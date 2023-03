Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio in "Killers of the Flower Moon".

Martin Scorseses neues Werk "Killers of the Flower Moon" hat ein Erscheinungsdatum: Das historische Drama wird im Oktober ins Kino kommen.

Das Datum für den Kinostart von Martin Scorseses (80) neuem und hochkarätig besetztem Film "Killers of the Flower Moon" steht fest: Ab Donnerstag, 19. Oktober 2023, läuft das historische Drama mit Leonardo DiCaprio (48), Robert De Niro (79) und Brendan Fraser (54) auf den deutschen Kinoleinwänden.

In den USA startet der Film bereits am 6. Oktober in wenigen ausgewählten Kinos, ab 20. Oktober ist der Streifen USA-weit zu sehen, heißt es in einer Mitteilung. Anschließend wird "Killers of the Flower Moon" auch bei Apple TV+ verfügbar sein. Ein konkretes Datum gibt es bislang nicht, vonseiten des Streamingdienstes heißt es dazu aktuell nur "demnächst".

Darum geht es in "Killers of the Flower Moon"

Scorseses Werk basiert auf dem gleichnamigen Besteller von David Grann (56) aus dem Jahr 2017. Die Handlung spielt in den 1920er Jahren in Oklahoma und dreht sich um "eine Mordserie an Mitgliedern der ölreichen Osage Nation, eine Reihe brutaler Verbrechen, die als 'Schreckensherrschaft' bekannt wurde", heißt es in der Mitteilung weiter.

Neben DiCaprio, De Niro und Fraser gehören auch Lily Gladstone (36), Jesse Plemons (34), Cara Jade Myers, Janae Collins, Jillian Dion und Tantoo Cardinal (72) zum Cast. Als Produzenten fungieren Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas und Daniel Lupi. Ausführende Produzentinnen und Produzenten sind Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer und Niels Juul.