Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio spielen die Hauptrollen in "Killers of the Flower Moon".

"Killers of the Flower Moon"

"Killers of the Flower Moon" Neuer Trailer zeigt Scorsese in Reinkultur

Der neue Trailer zu "Killers of the Flower Moon" ist da - und mit ihm einige neue Erkenntnisse über Martin Scorseses kommenden Blockbuster.

Zum mit großer Spannung erwarteten "Killers of the Flower Moon", dem neuen Film-Epos von Martin Scorsese (80), hat Apple TV+ einen neuen Trailer veröffentlicht. Mehr noch als im ersten Clip, der Mitte Mai dieses Jahres herauskam, wird darin der Gewissenskonflikt von Leonardo DiCaprios (48) Figur gezeigt - und die erbitterte Gewalt, die über den indigenen Osage-Stamm urplötzlich hereinbricht.

Die weiße Gier - Darum geht es

Durch unerwartete Erdölvorkommen gehört die Osage Nation zu Beginn des 20. Jahrhunderts quasi über Nacht zu den wohlhabendsten Völkern der Welt. Der neue Wohlstand lockt jedoch weiße Eindringlinge an, die die Ureinwohner manipulieren, erpressen und schließlich ermorden, um an das Geld zu kommen. Nach einer erschütternden Mordserie nimmt das neu formierte FBI die Ermittlungen auf.

Superstar DiCaprio spielt in dem Western-Drama nach einer wahren Geschichte die Figur Ernest Burkhart, einen Weißen, der sich in die von Lily Gladstone (36) verkörperte Ureinwohnerin Mollie Kyle verliebt. Altstar De Niro spielt Burkharts Vater William Hale. Jesse Plemons (35) und der gerade erst für "The Whale" mit einem Oscar ausgezeichnete Brendan Fraser (54) sind in weiteren Rollen zu sehen.

Ein klassischer Scorsese

Der neue Trailer beweist, dass sich interessierte Filmfans wahrlich auf einen waschechten "Scorsese" freuen dürfen: Hochspannung, Gewaltspitzen und fein ausgearbeitete Charaktere, die dieses Mal sogar auf wahren Personen beruhen. Dass seine Formel noch immer funktioniert, wurde zuletzt bei den Filmfestspielen von Cannes deutlich. Bei der dortigen Weltpremiere am 20. Mai dieses Jahres erhielten Film und Cast mehrere Minuten Standing Ovations vom begeisterten Publikum.

In den USA werden ausgewählte Kinos den Film ab dem 6. Oktober 2023 zeigen. Hierzulande startet "Killers of the Flower Moon" dann am 19. Oktober in den Kinos. Im Anschluss wird der Film exklusiv auf dem Streamingdienst Apple TV+ verfügbar sein.