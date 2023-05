"Killers of the Flower Moon"-Premiere

"Killers of the Flower Moon"-Premiere Cannes liegt Martin Scorsese zu Füßen

Mit der Premiere von Martin Scorseses Film "Killers of the Flower Moon" fand ein stargespicktes und umjubeltes Highlight in Cannes statt.

Mit "Killers of the Flower Moon" hat einer der verheißungsvollsten Filme des Jahres am Samstagabend (20. Mai) seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes gefeiert. Bei dem Drama handelt es sich um die bereits siebte Zusammenarbeit zwischen Regisseur Martin Scorsese (80) und Leonardo DiCaprio (48), auch Altstar Robert De Niro (79) wirkt darin mit. Die geballte Starpower der drei sowie des weiteren namhaften Casts sorgte folgerichtig dafür, dass ganz Cannes ihnen zunächst auf dem roten Teppich und später im Kinosaal zu Füßen lag.

Dass vor allem Scorsese frenetisch bejubelt wurde, dürfte auch damit zusammenhängen, dass "Killers of the Flower Moon" laut "abc News" der erste Film seit 1985 ist, mit dem der Regisseur wieder in Cannes vertreten ist. Selbstredend wurden aber auch die beiden Oscarpreisträger DiCaprio und De Niro gebührend gefeiert. Für den besonderen Anlass hatten alle drei Stars beschlossen, Anzüge des Labels Alexander McQueen zu tragen. Lediglich De Niro kombinierte dazu eine Krawatte, Scorsese und DiCaprio setzten auf Fliege.

Aber nicht nur Stars des Films erschienen zu dessen Premiere. Auf dem roten Teppich tummelten sich unter anderem noch die Supermodels Naomi Campbell (52), Irina Shayk (37) und Alessandra Ambrosio (42). Auch Musiker Robbie Williams (49) und die Hollywood-Stars Salma Hayek (56) und Cate Blanchett (54) ließen sich die mit Spannung erwartete Premiere nicht entgehen.

Die Begeisterung kannte auch nach dem Film wenig Grenzen. Mit mehreren Minuten Standing Ovations wurde der Cast der knapp dreieinhalb Stunden langen und angeblich rund 200 Millionen US-Dollar teuren Apple-Produktion bedacht.

Darum geht es in "Killers of the Flower Moon"

Durch unerwartete Erdölvorkommen gehört die Osage Nation zu Beginn des 20. Jahrhunderts quasi über Nacht zu den wohlhabendsten Völkern der Welt. Der neue Wohlstand lockt jedoch weiße Eindringlinge an, die die Ureinwohner manipulieren, erpressen und schließlich ermorden, um an ihr Geld zu kommen. Nach einer erschütternden Mordserie nimmt das neu formierte FBI die Ermittlungen auf.

Superstar DiCaprio spielt in dem Western-Drama nach einer wahren Geschichte die Figur Ernest Burkhart, einen Weißen, der sich in die von Lily Gladstone (36) verkörperte Ureinwohnerin Mollie Kyle verliebt. De Niro spielt Burkharts Vater William Hale. Jesse Plemons (35) und der gerade erst für "The Whale" mit einem Oscar ausgezeichnete Brendan Fraser (54) sind in weiteren Rollen zu sehen.

"Killers of the Flower Moon" startet am 19. Oktober in den deutschen Kinos. Im Anschluss wird der Film exklusiv auf dem Streamingdienst Apple TV+ verfügbar sein.