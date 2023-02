Das langersehnte "Bridgerton"-Spin-off "Königin Charlotte" hat endlich ein Startdatum. Ab dem 4. Mai laufen die sechs Folgen bei Netflix.

Fans des Netflix-Hits "Bridgerton" warten gespannt auf die Spin-off-Serie "Königin Charlotte". Jetzt hat der Streamingdienst den Starttermin bekannt gegeben: Ab dem 4. Mai gibt es die sechs neuen Folgen zu sehen. Auch ein erster Teaser wurde veröffentlicht.

"Eine große Liebesgeschichte"

"Königin Charlotte: Eine Bridgerton Geschichte" erzählt die Vorgeschichte von Charakteren aus der erfolgreichen Netflix-Serie. Im Mittelpunkt des "Bridgerton"-Ablegers stehen die jungen Jahre von Königin Charlotte, aber auch ihr Aufstieg zu Macht und Ruhm. Ihre Heirat mit König George III. löste laut Netflix "sowohl eine große Liebesgeschichte als auch einen gesellschaftlichen Wandel aus". Produzentin und Drehbuchautorin ist erneut Shonda Rhimes (53).

Die junge Königin Charlotte wird von India Amarteifio (21) gespielt, während Golda Rosheuvel (53) weiterhin den Part der erwachsenen Königin übernimmt. Neben Charlotte ist die junge Lady Agatha Danbury zu sehen, sie wird von Arsema Thomas verkörpert. In "Bridgerton" schlüpfte Adjoa Andoh (60) in die Rolle der scharfzüngigen Lady, auch sie wird im Spin-off einen Auftritt haben. Danbury wird "ihrer Freundin nicht nur in Liebesfragen, sondern auch in der Welt der Aristokratie zur Seite stehen", heißt es. Michelle Fairley (59) ist als Prinzessin Augusta zu sehen.

Erster Teaser gibt Einblicke

Ein neuer Teaser gibt einen ersten Einblick in das Spin-off. Darin wird gezeigt, wie Charlotte König Georg III., gespielt von Corey Mylchreest, kennenlernt und sich in ihn verliebt. Neben gemeinsamen Tänzen sind auch leidenschaftliche Szenen zu sehen. Sowohl die junge als auch die ältere Lady Danbury sowie Violet Bridgerton (Ruth Gemmell, 55) sind im Teaser vertreten. Der Clip endet damit, dass die junge Charlotte trotzig verkündet: "Dies ist mein Zuhause. Ich bin die Königin."