Als erste Marvel-Verfilmung aus dem Hause Sony: "Kraven the Hunter" mit Aaron Taylor-Johnson erhält in den USA ein R-Rating.

"Kraven the Hunter" erhält als erster Marvel-Film aus dem Hause Sony in den USA ein R-Rating. Dies verriet Hauptdarsteller Aaron Taylor-Johnson (32) laut Medienberichten bei der CinemaCon in Las Vegas - mit einem herzhaften "Fuck ja". In Deutschland entspricht dies einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren.

Viel Blut im ersten Trailer zu "Kraven the Hunter"

Auf der Filmmesse präsentierte Sony erstes geheimes Videomaterial aus "Kraven the Hunter". Laut Augenzeugenberichten soll in dem knapp zweiminütigen Trailer viel Blut fließen. Taylor-Johnson verkörpert darin den russischen Großwildjäger, der unter anderem gegen Wilderer kämpft. Russell Crowe (59) spielt seinen Vater.

Sergei Kravinoff alias Kraven the Hunter (deutsch: Kraven der Jäger) tauchte erstmals 1964 in einem Marvel-Comic auf und kehrte immer wieder als Rivale von Spider-Man zurück. Sein Solofilm soll am 6. Oktober in die (amerikanischen) Kinos kommen.

FSK 12 die Regel bei Marvel-Filmen

Ob die "Spider-Man"-Filme mit Tom Holland (26) oder "Morbius": Sonys bisherige Verfilmungen von Marvel-Comics hatten in den USA bisher ein PG-13-Rating erhalten. In Deutschland kamen sie mit dem hiesigen Äquivalent FSK 12 in die Kinos.

Auch die Filme aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) waren hierzulande stets ab 12 freigegeben. Eine Ausnahme stellt "Der unglaubliche Hulk" von 2008 dar. Edward Nortons (53) einziger Auftritt als grüner Wüterich kam in zwei Versionen heraus. Einer stark gekürzten ab 12 und einer ungeschnittenen Fassung, die ab 16 freigegeben war. In den USA wurde der Film als PG-13 eingestuft.

Eine weitere Ausnahme ist die ab 16 freigegebene Marvel-Adaption "Deadpool", die aber weder zum MCU-Kanon noch zu Sony zählt.