Matthias Brandt, 61, und Anke Engelke, 57, fotografiert für den stern in Berlin-Mitte

von Stephan Seiler Matthias Brandt und Anke Engelke haben einen lustigen Silvesterfilm gedreht und gemerkt: Sie mögen einander – aber Silvester eher nicht.

Frau Engelke, Herr Brandt, wie feiern Sie Silvester?

MATTHIAS BRANDT: Ritualisiertes Feiern ist mir eher fremd. Wahrscheinlich gehe ich an Silvester um zehn Uhr abends ins Bett. Das ist so ziemlich der einzige Tag im Jahr, an dem ich das tue.

Warum? Stören Sie die Böller?

BRANDT: Ich bin Vorstadtbewohner, bei uns wird kaum geböllert, das ist aushaltbar. Aber mir ist dieses Bilanzieren nach Datum fremd, das fand ich immer doof. Wahrscheinlich hat es seine Wurzeln darin, dass ich mit 18, 19 Jahren auf Silvesterpartys gemerkt habe, dass die Feiern meist katastrophenlastig waren.