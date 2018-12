Entweder man liebt oder man hasst es – doch fest steht: „Last Christmas“ gehört zu den Weihnachtsklassikern unserer Zeit. Nun gibt es gute Nachrichten für alle Fans der Weihnachtsschnulze: „Last Christmas“ kommt ins Kino. In der Hauptrolle wird Emilia Clarke zu sehen sein. Die Schauspielerin dürfte vielen als Drachenkönigin aus „Game of Thrones“ bekannt sein. Der Film lehnt sich an die Liebesgeschichte des Musikvideos an. Er soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen.