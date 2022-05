Am Freitagabend (20. Mai) findet das Finale der diesjährigen Staffel "Let's Dance" statt. Das tanzen die drei übrig gebliebenen Paare.

Am Freitagabend (20. Mai) ist es so weit: "Let's Dance" (auch bei RTL+) kürt einen neuen Sieger. Im Finale stehen Schauspielerin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34), Zirkusartist René Casselly (25) mit Kathrin Menzinger (33) und Ex-Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34). Jedes Paar gibt im Finale drei Tänze zum Besten.

Jurytanz, Lieblingstanz und Freestyle

Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke präsentieren als Jurytanz einen Cha Cha Cha zu "Habia Cavour". Der Lieblingstanz des Paares ist eine Contemporary-Performance zu "Stone Cold" von Demi Lovato (29). Ihr Freestyle Thema lautet "Burlesque", das sie mit den Songs "Express" und "Show me how you Burlesque" von Christina Aguilera (41) und "Welcome to Burlesque" von Cher (75) aus dem Film "Burlesque" (2010) interpretieren wollen.

René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen für die Jury einen Cha Cha Cha zu "Cake By The Ocean" von DNCE. Ihr Lieblingstanz ist der Tango zu "Assassin's Tango" von John Powel (58). Der Freestyle steht unter dem Motto "Final Show". Dafür tanzen sie zu "Pushin' on" von 2WEI und Marvin Brooks und "Stole the Show" von Parson James (28) und Kygo (30).

Das dritte Finalpaar Mathias Mester und Renata Lusin tanzen der Jury eine Rumba zu "It Must Have Been Love" von Roxette vor. Ihr Lieblingstanz ist ein Paso Doble zu "The Final Countdown" von Europe. Das Thema ihres Freestyles lautet "Die Schlümpfe". Musikalisch werden sie von "Mambo #5" von "Die Schlümpfe", "They're Coming" von Christopher Lennertz (50), "I'm too smurfy" von Right Said Fred und "Party Rock Anthem" von LMFAO begleitet.

Auch die ausgeschiedenen Paare werden am Freitag ab 20:15 in der RTL-Show noch einmal ihren Lieblingstanz aus der Jubiläumsstaffel "Let's Dance" performen.