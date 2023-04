Ali Güngörmüs wurde zum "türkischen Torero", doch das reichte leider nicht. Der TV-Koch und Mimi Kraus mussten "Let's Dance" verlassen.

Nach der Osterpause ging am Freitagabend die Suche nach dem Dancing-Star bei RTL (auch bei RTL+) in die nächste Runde. Von gleich zwei Promis mussten sich die Zuschauer verabschieden. Zudem gab es noch eine Besonderheit in der Live-Show. Durch Jury-Teamtänze konnten Extra-Punkte ertanzt werden.

Bei Julia Beautx (23) und Zsolt Sándor Cseke (35) war mit dem lebensfrohen Charleston schnelle Beinarbeit gefragt. Noch beim Training befürchtete die YouTuberin mit ihrem Profi-Tanzpartner nicht mithalten zu können. "Ich hatte Muffensausen", gab die 23-Jährige zu. Doch völlig zu Unrecht, denn ihr Auftritt kam bei der Jury sehr gut an. Motsi Mabuse (41) war vor allem von ihren "schnellen, kurzen Schritten" begeistert. "Es war schon toll", stimmte sogar Joachim Llambi (58) beim Lobgesang mit ein, der wie seine Jury-Kollegen 9 Punkte vergab.

"Ich muss erstmal die Scham ablegen", erklärte Profi-Kunstturner Philipp Boy (35) beim Training für seinen langsamen Walzer mit Patricija Ionel (28). Die ausladenden Bewegungen waren dabei seine Herausforderung. Doch auf der Bühne lieferte der Ex-Turner ab. "Es war vielleicht manchmal ein bisschen Stress drin", bemängelte Motsi Mabuse, doch war ansonsten sehr zufrieden mit dem Auftritt des Duos: "Ihr seid ein starkes Team." Dieser Meinung war auch Joachim Llambi, der zudem von der guten Fußarbeit beeindruckt war. "Du hast deine Männlichkeit gefunden", stellte Jorge González (55) fest und sprach Philipp Boy Mut zu: "Hab keine Angst solche Darbietungen zu machen, gib uns mehr!" 27 Punkte gab es von der Jury.

Feurig wurde es auf der Bühne mit dem Paso Doble von Chryssanthi Kavaz (34) und Vadim Garbuzov (35). Unterstützung beim Training und aus dem Publikum heraus gab es für die 34-Jährige von ihrem Ehemann Tom Beck (45), der von Llambi direkt als "Let's Dance"-Kandidat für die neue Staffel eingeladen wurde. Der Juror hatte ein paar Kleinigkeiten am Tanz zu beanstanden, doch die "schöne Aggressivität" gefiel dem 58-Jährigen gut. Bei Jorge González kam besonders das Zusammenspiel der Tanzpartner gut an. Von ihm gab es den Kritikpunkt, dass die Schauspielerin etwas zu oft auf die Füße schaute. 23 Punkte gingen auf das Konto von Chryssanthi Kavaz.

Ali Güngörmüs wird zum "türkischen Torero"

Nachdem Ali Güngörmüs (46) in der letzten Show zum Wackelkandidaten wurde, weckte dies neue Energie bei dem Sternekoch. Die konnte der 46-Jährige auch gut gebrauchen, denn ein Paso Doble stand für ihn und Christina Luft (33) an. "Ich liebe so was. Jeder in diesem Raum hat gemerkt, du hast absolut alles gegeben", spürte Motsi Mabuse die Power. "Ich habe noch nie einen türkischen Torero gesehen", urteilte der Chef-Juror, der nun einen vor sich stehen hatte. Llambi war sich sicher, der TV-Koch würde als Stierkämpfer kein Schwert benötigen, denn der eindrucksvolle Blick, den Ali Güngörmüs beim Tanzen auflegt, würde dem Stier den Rest zu geben."Du hast eine ganz tolle Paella gekocht heute", fasste Jorge González die Darbietung zusammen. "Auf der Bühne vergess' ich mich. Ich mache keine halben Sachen. Ich mache das aus Liebe", ließ der Koch nach seinem Tanz wissen und war über die anschließende Bewertung begeistert: "Zum ersten Mal kriege ich die sechs von Llambi. Das ist für mich wie ein Sechser im Lotto." Insgesamt gab es 20 Punkte.

Für Timon Krause (28) stand ein gefühlvoller Wiener Walzer auf dem Plan. Motsi Mabuse wollte am liebsten mit Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (35) tauschen, denn die Art, wie der Mentalist mit seiner Partnerin umging, fand die Jurorin sehr ansprechend. "Ich bin hin- und hergerissen", war sich Joachim Llambi zunächst nicht sicher. Den emotionalen Teil des Tanzes bewertete er positiv, doch die Technik war ihm an manchen Stellen zu unsauber. 24 Punkte kamen für das Duo zusammen.

Anna Ermakova liefert "außergewöhnlichsten" Auftritt bei "Let's Dance" ab

Für gute Stimmung sorgte der Charleston beim Team von Handballspieler Mimi Kraus (39) und Mariia Maksina (26). Bevor die beiden ihren Tanz präsentierten, nahm der Handballer die Profi-Tänzerin für einen Ausflug mit in seine Welt, auf das Handballfeld. Doch zurück auf dem Tanzparkett übernahm wieder Mariia Maksina die Führung. Motsi Mabuse konnte eine deutliche Steigerung bei Mimi Kraus erkennen. Joachim Llambi sah ebenfalls mehr Beweglichkeit. Zudem fiel ihm die schmalere Figur des Handballspielers auf. Seit der Tanzshow hat Mimi Kraus bereits 13 Kilo verloren. 24 Punkte wurden ertanzt.

"Das ist außergewöhnlich", fand Jorge González kaum Worte nach dem Auftritt von Anna Ermakova (22), die mit Profi-Tänzer Valentin Lusin (36) einen langsamen Walzer zeigte. "Es gibt 'Let's Dance' 16 Jahre und das war der beste langsame Walzer der Show", urteilte die Jurorin. "Mosti, du hast recht", bestätigte Joachim Llambi. "Du bist bisher jeden Abend Weltklasse gewesen", lobte der 58-Jährige weiter, der auch die "Let's Dance"-Shows in anderen Ländern verfolgt. Dass Anna Ermakova 30 Punkte ergatterte, war selbstverständlich. "Ich bin so dankbar", war die Becker-Tochter nach der grandiosen Bewertung überwältigt.

Die Mimik und die Ausstrahlung sei bei Sharon Battiste (31) immer schön anzuschauen, doch die Haltung sei "manchmal zu grade", kommentierte Llambi den Jive der Schauspielerin. "Du warst so frei! Mach weiter so", hatte die 31-Jährige einen Fan in Jorge González gefunden, der 9 Punkte für den Tanz vergab.

"Knossi" mit "Ich-fress-dich"-Gesichtsausdruck

Körperspannung nicht vergessen, hieß es für Jens "Knossi" Knossalla (36), der mit Isabel Edvardsson (40) einen Paso Doble präsentierte. Die sehr variablen Gesichtsausdrücke beim Tanzen von "Knossi" waren an sich schon großes Entertainment. Da denkt sich der Stier "der hat sie nicht mehr alle", vermutete Llambi. Auch um die Sicherheit von Isabel Edvardsson war der Juror besorgt. Für den Einsatz, den der Entertainer an den Tag legte, erntete "Knossi" Respekt von der gesamten Jury. Motsi Mabuse meinte ein verstecktes Tanztalent bei dem 36-Jährigen erkannt zu haben, doch damit das zur Geltung kommen kann, sei noch viel Arbeit nötig. "Auch wenn ich aussehen würde, als würde ich sie fressen wollen, es hat mir einfach viel Spaß gemacht", erklärte "Knossi" seinen Tanzauftritt. Dafür erntete der Entertainer tatsächlich 9 Punkte von Joachim Llambi. Die Freude bei Jens Knossalla war überschwänglich, der dem strengen Juror in die Arme fiel.

Wer konnte sich die Extra-Punkte sichern? Bei den Jury-Teamtänzen wurden die Promis Julia Beautx, Chryssanthi Kavazi und Anna Ermakova mit ihren Tanzpartnern für einen gemeinsamen Auftritt von Motsi Mabuse trainiert. Bei den Zuschauern kam dieser Auftritt am besten an. Dadurch konnten sich die Promis in der Gruppe der 41-Jährigen zehn Punkte extra einstreichen.

Ali Güngörmüs, Mimi Kraus und Philipp Boy waren im Team von Joachim Llambi. Diese Gruppe schnitt bei den Zuschauern am schlechtesten ab. Somit gab es nur sechs zusätzliche Punkte für die Promis des Teams. Acht Punkte kassierten Sharon Battiste, "Knossi" und Timon Krause im Team von Jorge González.

Am Schluss waren es zu wenig Punkte für Mimi Krause und Mariia Maksina. So erging es auch Ali Güngörmüs und Christina Luft und beide Paare mussten sich von "Let's Dance" verabschieden.