Joachim Llambi fiel vergangene Woche bei "Let's Dance" aus. Ob er nun zurückkehrt, entscheidet sich erst am Freitag.

In der vergangenen Woche überraschte RTL mit der Nachricht, dass Juror Joachim Llambi (57) bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow (auch bei RTL+) nicht dabei sein kann. Der Grund: Der 57-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Im "Punkt 12"-Interview zeigte er sich am Mittwoch (23. Februar) optimistisch: So wie es ihm gehe, müsse es mit dem Comeback in der Show am Freitag klappen. "Ich muss mich dann noch morgen [Donnerstag] freitesten und dann ist alles gut", erklärte Llambi.

Die Entscheidung, ob er als Juror wirklich in die Show zurückkehren wird, fällt aber wohl erst am Freitag: Wie RTL berichtet, erfahre Llambi "erst am Showtag selbst", ob er wieder neben Jorge González (54) und Motsi Mabuse (40) am Jurypult Platz nimmt - "je nachdem, wie sein Test ausfällt".

Hardy Krüger jr. fällt bei "Let's Dance" aus

Joachim Llambi kündigte im "Punkt 12-Interview bereits an, dass mit ihm in der Jury wieder "ein anderer Wind wehen" werde. Der "Let's Dance"-Juror ist für seine kritischen und strengen Urteile bekannt. In der Kennenlernshow hatte ihn der Vorjahressieger Rúrik Gíslason (33) ersetzt.

Wer definitiv am morgigen Freitag (25.2., 20:15 Uhr) aussetzen wird, ist Hardy Krüger jr. (53). Der Schauspieler wurde laut RTL positiv auf das Coronavirus getestet und fällt nun gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (27) aus.