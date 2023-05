Vor dem großen Finale von "Let's Dance" stehen die Tänze der drei Finalisten Anna Ermakova, Julia Beautx und Philipp Boy fest.

Am morgigen Freitag steht das große Finale von "Let's Dance" bei RTL an (auch im Livestream auf RTL+). Becker-Tochter Anna Ermakova (23), Ex-Kunstturner Philipp Boy (35) und Influencerin Julia Beautx (24) kämpfen dann um den Gesamtsieg der 16. Staffel, nachdem Timon Krause (28) im Halbfinale der beliebten Tanzshow ausgeschieden war. Nun hat RTL auch die jeweils drei Finaltänze der letzten verbliebenen Promis bekannt gegeben.

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzen zu "Alice in Wonderland"

Ermakova wird demnach gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin (36) als Jury-Tanz den Tango "To Tango Tis Nefelis" von Haris Alexiou performen, sowie als Lieblingstanz zu "Consequences" von Camila Cabello einen langsamen Walzer aufs "Let's Dance"-Parkett legen.

Thema des Freestyle-Tanzes ist hingegen "Alice in Wonderland". Ermakova und Lusin tanzen zu einem Medley aus den Songs "Alice in Wonderland Theme", "Boogie Wonderland", "Going To Battle" und "Alice".

Philipp Boy und Patricija Ionel werden zu Barbie und Ken

Finalist Boy und Tanzpartnerin Patricija Ionel (28) performen in "Let's Dance - Das große Finale" am 19. Mai als Jury-Tanz zunächst einen Wiener Walzer zu "If I Knew" von Bruno Mars sowie als Lieblingstanz einen Jive zu "Reet Petite" von Jackie Wilson.

Beim Freestyle-Tanz steht dann das Thema "Barbie und Ken" auf dem Programm. Zu hören sein wird ein Medley aus den Songs "Barbie Girl", "Jalebi Baby", "Candy Shop", "Not Your Barbie Girl" und "Hafanana".

Bei Julia Beautx und Zsolz Sándor Cseke wird es magisch zu "Frozen"

Finalistin Beautx und ihr Profi-Tanzpartner Zsolz Sándor Cseke haben sich indes als Freestyle-Thema für das beliebte Disney-Musical "Frozen" entschieden, und tanzen zu den Songs "Do You Want To Build A Snowman?", "Into The Unknown" und "Let It Go" aus "Die Eiskönigin" sowie der Fortsetzung "Die Eiskönigin II". Zuvor steht als Jury-Tanz eine Rumba zu "Bésame Mucho" von Cesaria Evora an. Als Lieblingstanz legen Beautx und Partner einen Tango zu "Tanguera" von Sexteto Mayor aufs Parkett.