Der Streamingdienst Paramount+ hat angekündigt, dass Nicole Kidman in der neuen Agentenserie "Lioness" eine Hauptrolle übernimmt.

Der Streamingdienst Paramount+ hat verkündet, dass Oscarpreisträgerin Nicole Kidman (55, "The Northman") eine Hauptrolle in der neuen Agentenserie "Lioness" übernimmt. Diese soll sie an der Seite von Zoe Saldana (44, "Avatar: The Way of Water") und Laysla De Oliveira (30, "Locke and Key") verkörpern, teilte Paramount mit. Bisher war nur bekannt, dass Kidman als ausführende Produzentin mit ihrer Produktionsfirma Blossom Films an der Serie beteiligt sein würde.

Im Regiestuhl sitzt mit Taylor Sheridan (52, Oscar-Nominierung für "Hell or High Water") eine erfahrene Hollywood-Größe. Der 52-Jährige übernahm für Paramount+ bereits bei "1883" und "Mayor of Kingstown" die Regie.

Darum geht es in "Lioness"

"Lioness" basiert auf einem tatsächlich existierenden Programm der CIA. Cruz Manuelos (De Oliveira) ist eine junge Marine-Soldatin. Sie wird für das Lioness Engagement Team der CIA rekrutiert, um eine terroristische Organisation zu zerstören. Joe (Saldana) ist Leiterin des Lioness-Programms. Sie ist für die Ausbildung, das Management und die Führung der Undercover-Agenten zuständig. Kaitlyn Meade (Kidman) ist eine leitende Angestellte der CIA. Sie hat eine lange Karriere in der Politik hinter sich. Neben einer Frau in einem hochrangigen Geheimdienst ist sie auch Ehefrau, die sich nach Aufmerksamkeit sehnt.

Zu den weiteren Darstellern gehören Jill Wagner (43), Dave Annable (43), LaMonica Garrett (47), James Jordan (43), Austin Hébert, Hannah Love Lanier, Stephanie Nur (35) und Jonah Wharton. Für wann die neue Serie geplant ist, wurde nicht genannt. Der Streamingsdienst Paramount+ ist erst seit dem 8. Dezember in Deutschland verfügbar.