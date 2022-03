Auch der verstorbene Mirco Nontschew (Mitte unten) wird in der dritten Staffel von "LOL: Last One Laughing" zu sehen sein.

"LOL: Last One Laughing"

"LOL: Last One Laughing" Letzte Aufnahmen von Mirco Nontschew: Im April startet die neue Staffel

Michael Bully Herbig kehrt im April zurück: Die dritte Staffel der Comedyshow "LOL: Last One Laughing" hat einen offiziellen Starttermin.

Die dritte Staffel von "LOL: Last One Laughing" hat offiziell einen Starttermin. "Ab 14. April sind wir wieder für Euch da", hat Michael Bully Herbig (53) bei Instagram bestätigt. Dazu veröffentlichte der Gastgeber der Comedyshow ein Bild mit den teilnehmenden Promis.

Mit dabei sind unter anderem Palina Rojinski (36), Hazel Brugger (28), Michelle Hunziker (45) und Christoph Maria Herbst (56). Überschattet wird die dritte "LOL"-Staffel von Mirco Nontschews (1969-2021) Tod, ebenfalls Protagonist der Comedyshow. Der Komiker starb im Alter von 52 Jahren. Er wurde am 3. Dezember tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Ein Amazon-Sprecher bestätigte wenig später auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news, dass die dritte Staffel mit Nontschew im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werde.

Das Konzept von "LOL: Last One Laughing"

Das Prinzip von "LOL: Last One Laughing": Sechs Stunden lang versuchen sich die in einem Raum eingesperrten Komikerinnen, Komiker und Promis mit Stand-Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen und damit zum Ausschluss aus der Sendung zu bewegen.

Der Letzte in der Runde darf einen Geldbetrag von 50.000 Euro an einen guten Zweck spenden. Durch die Show führt Gastgeber Herbig, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genau beobachtet und gegebenenfalls aus der Sendung nimmt. In der ersten Staffel holte sich Torsten Sträter (55) den Sieg, in der zweiten Staffel Max Giermann (46).