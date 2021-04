© Amazon.com, Inc. or its affiliates

Im Herbst geht es weiter mit "LOL: Last One Laughing".

"LOL: Last One Laughing"

"LOL: Last One Laughing" Das sind die Stars von Staffel zwei

Bastian Pastewka und Klaas Heufer-Umlauf versuchen, nicht zu lachen: Sie sind Teil der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing".

"LOL: Last One Laughing" war einer der Streaming-Hits, die in der Corona-Pandemie zu Hause für Abwechslung sorgten. Staffel eins der Show ist der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland, wie der Streamingdienst verkündete. Auf Nachschub müssen die Fans auch nicht allzu lange warten. Die neue Staffel startet im Herbst.

Neben Gastgeber Michael Bully Herbig sind dann Anke Engelke, Bastian Pastewka, Max Giermann, Kurt Krömer, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee mit dabei, wie Amazon Prime Video nun bekannt gab. Engelke, Giermann und Krömer waren bereits in Staffel eins mit von der Partie. In der sechsteiligen Show versuchen die Comedians, die sich zusammen in einem Raum aufhalten, mehrere Stunden lang nicht zu lachen.

Gewinn für den guten Zweck

Sie sollen mit Showeinlagen zwar ihre Kollegen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stehen dabei unter ständiger Beobachtung von Michael Bully Herbig. Wer von Bully zweimal beim Lachen erwischt wird, fliegt raus. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.