Die vierte Staffel von "LOL: Last One Laughing" ist ab 6. April verfügbar.

"LOL: Last One Laughing" Vierte Staffel ist ab dem 6. April verfügbar

Die vierte Staffel des Comedy-Formats "LOL: Last One Laughing" startet am 6. April auf Amazon Prime Video mit Neulingen und "alten Hasen".

Am 6. April startet das Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" bei Amazon Prime Video in die vierte Staffel. Das wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem neuen "LOL"-Cast bekanntgegeben. Unter der Leitung von Michael Bully Herbig (54) versuchen wieder zehn Entertainer, sechs Stunden lang nicht zu lachen. Mit dabei ist wieder eine bunte Mischung aus Comedians, aber auch anderen Vertretern der deutschen Fernsehunterhaltung.

Der Challenge stellen sich in Staffel vier Cordula Stratmann (59), Moritz Bleibtreu (51), Jan van Weyde (43), Elton (51) Michael Mittermeier (56) und Joko Winterscheidt (44) zum ersten Mal. Kurt Krömer (48), Max Giermann (47), Martina Hill (48) und Hazel Brugger (29) sind dagegen aus vorherigen Staffeln bekannt. Krömer ist wie Giermann zum dritten Mal am Start, Hill und Brugger je zum zweiten Mal.

Elton: Ich habe "ein bisschen hyperventiliert"

Fernsehmoderator Elton gestand bei der "LOL"-Pressekonferenz bereits vor der Ausstrahlung, dass ihn die Anspannung während der Sendung auch gesundheitlich mitgenommen habe. Er habe "zwischendurch ein bisschen hyperventiliert", weil er gegen das Lachen so schnell geatmet habe, so der 51-Jährige. "Wir mussten auch meinetwegen ganz kurz innehalten."

So sei der scheinbar "lustige Spieleabend" für ihn "körperlich und psychisch" auch "wirklich sehr anstrengend" geworden. Er habe einen Schock bekommen, als er einmal auf seine Uhr geschaut und seinen hohen Puls angezeigt bekommen habe.

Sein "Leidensgenosse" Joko Winterscheidt gab zu, dass er und Elton in der Show "Freiwild" gewesen seien. Ihnen sei es besonders schwer gefallen, nicht zu lachen. Gerade Kurt Krömer sei als sein persönlicher "Endgegner" aufgetreten und habe ihn immer wieder bearbeitet, so der Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?".

Worum geht es in "LOL: Last One Laughing"?

Das Prinzip von "LOL: Last One Laughing" bleibt in der neuen Ausgabe gleich: Sechs Stunden lang versuchen sich die in einem Raum eingesperrten Komikerinnen, Komiker und Promis gegenseitig zum Lachen und damit zum Ausscheiden aus der Show zu bringen. Gast-Stars versuchen den Kontrahenten ebenfalls ein Schmunzeln, Lächeln oder Lachen zu entlocken. Michael Bully Herbig überwacht alles in seinem Kontrollraum und betätigt - wenn nötig - den Rauswurf-Buzzer. Ausgestrahlt wird das Format in insgesamt sechs Folgen.

Der oder die Letzte in der Runde darf einen Geldbetrag von 50.000 Euro an einen guten Zweck spenden. In der ersten Staffel holte sich Torsten Sträter (56) den Sieg, in der zweiten Staffel Max Giermann. Gewinnerin der letzten Staffel war Anke Engelke (57). "LOL: Last One Laughing" ist eine Adaption der japanischen Original-Show "Hitoshi Matsumoto no suberanai hanashi", die bereits seit 2004 auf Sendung ist.

Die deutsche Variante von "LOL" war 2022 sogar bei den International Emmys in der Kategorie "Non-scripted Entertainment" nominiert. "LOL"-Gastgeber Herbig merkte an, dass man während des Drehs zur vierten Staffel von der Nominierung erfahren habe. "Und auch wenn wir am Ende nicht gewonnen haben, hat sich das ganze Team damit in dem bestätigt gefühlt, was wir tun", so der 54-Jährige.