Unter anderem Bastian Pastewka und Klaas Heufer-Umlauf stellen sich in der zweiten Staffel dem Wahnsinn von "LOL: Last One Laughing".

"LOL: Last One Laughing" Wie verrückt wird die zweite Staffel?

In wenigen Wochen startet die zweite Staffel von "LOL: Last One Laughing". Ein Teaser zeigt jetzt, was auf die Fans zukommt.

Zehn Comedians, die sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen, eingesperrt in einem Raum. Dass das nur chaotisch werden kann, bewies schon die erfolgreiche erste Staffel von "LOL: Last One Laughing" bei Amazon Prime Video. Ein kurzer Vorgeschmack auf die neuen Folgen zeigt jetzt, dass es offenbar wieder sehr verrückt zugehen wird.

Diese Stars sind dabei

Unter anderem Gastgeber Michael Bully Herbig (53) postete bei Instagram einen kurzen Clip, in dem erste Szenen aus der zweiten Staffel zu sehen sind. Diesmal neu mit dabei: Bastian Pastewka (49), Klaas Heufer-Umlauf (37), Annette Frier (47), Martina Hill (47), Tommi Schmitt (32), Larissa Rieß (33) und Tahnee (29).

Anke Engelke (55), Max Giermann (45) und Kurt Krömer (46) werden ihr Glück ein zweites Mal versuchen. Wer es schafft, zuletzt zu Lachen, gewinnt das Format - und damit auch 50.000 Euro für einen guten Zweck. "Wie so 'ne Instant-Klapsmühle, die man so anknipsen kann", findet auch Heufer-Umlauf in der Vorschau.

Mittlerweile gibt es mehrere internationale Varianten der Show. Auch die deutsche Fassung ist ein Ableger der japanischen Originalversion "Hitoshi Matsumoto presents Documental". Dass es im Herbst eine zweite Staffel geben wird, war bereits Ende April angekündigt worden. Die neuen Folgen sind dann ab 1. Oktober bei dem Streamingdienst zu sehen.