Nick und Vanessa Lachey moderieren die amerikanische Datingshow "Love is Blind". Nun will Netflix eine deutsche Variante produzieren.

Nach "Too Hot To Handle" will Netflix die zweite deutsche Adaption einer Datingshow produzieren. Für "Love is Blind" werden Singles gesucht.

Nach dem Ende der vierten Staffel der US-amerikanischen Netflix-Serie "Love is Blind" im April plant der Streamingdienst weiteren Dating-Stoff. In einer Pressemitteilung kündigt Netflix eine deutsche Variante an, für die aktuell 30 Singles gesucht werden. Der Ausstrahlungstermin von "Love is Blind: Germany" ist für Sommer 2024 geplant.

Interessierte Singles können sich bewerben

Netflix adaptierte bereits die Sendung "Too Hot To Handle" für den deutschen Markt. Da diese erfolgreich gelaufen sei, wolle man einen weiteren globalen Dating-Hit als Deutschland-Variante herausbringen. Wiebke Schodder, Director Non-Fiction Content Netflix DACH, erklärt: "Dass der Appetit des deutschsprachigen Publikums für Reality- und Datingshows groß ist, ist kein Geheimnis. Den wollen wir stillen." Zusammen mit Produktionspartner Redseven Entertainment läuft das Casting. Es werden 30 deutschsprachige Singles gesucht, die sich auf der Seite https://redseven.de/loveisblind informieren können.

Macht Liebe wirklich blind?

In "Love is Blind" (zu deutsch: "Liebe macht blind") flirten Singles in abgetrennten Kabinen, ohne sich zu sehen. Stimmt die Chemie und baut sich eine besondere Verbindung auf, verloben sie sich und sehen ihre Auserwählten erst danach zum ersten Mal bei einem großen Aufeinandertreffen. Das verlobte Paar muss dann den Realitätscheck im Alltag meistern und die Hochzeit planen. Am Altar entscheidet sich, ob Liebe wirklich blind macht.

Die US-Originalversion der Serie feierte 2020 auf Netflix Premiere. Das Format wurde bereits in Brasilien, Japan und in Schweden adaptiert. Eine englische Version ist derzeit in Produktion. Sie soll ebenfalls im kommenden Jahr erscheinen.