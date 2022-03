Die siebte Staffel von "Love Island" ist in vollem Gange und wird durch einen neuen Kandidaten ordentlich aufgemischt.

Der 21-jährige Jendrik zieht neu in die "Love Island"-Villa. Das berichtet RTLzwei in einer Medienmitteilung. Bevor Jendrik in das Liebesabenteuer startet, holt er sich bei seinem Bruder und seiner Schwägerin letzte Tipps. Das Besondere: Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als Julian (28) und Sarah Engels (29).

"Hab' Spaß und sei immer du selbst!", raten der Fußballer und die Sängerin dem neuen Islander. Sie haben für ihn auch schon eine passende Partnerin ausgesucht: "Sandrine, die ist richtig süß. Aber die ist schon vercouplet", meint Sarah. "Egal, das ist nicht so wichtig. Die kennt mich ja noch nicht", antwortet Jendrik selbstsicher. "Ich will endlich in die Villa und Party machen."

Ob Jendrik das Herz von Sandrine oder einer anderen "Love Island"-Kandidatin erobern kann, zeigt sich ab heute um 22:15 täglich außer samstags auf RTLzwei und im Anschluss bei RTL+.

Siebte Staffel von "Love Island"

Bei "Love Island" sucht eine Gruppe abenteuerlustiger Singles nach heißen Flirts und der wahren Liebe. Moderatorin Sylvie Meis (43) führt durch die siebte Staffel der Dating-Show und verspricht einige Neuerungen. "Ich stehe vor einer Staffel, in der ich wirklich nicht weiß, was passieren wird", erzählt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Moderatorin werde "wahrscheinlich wieder voller Verwunderung dastehen und denken: 'Wow, alles ist jetzt tatsächlich anders.'" Gleichzeitig kündigt sie an: "Ich weiß, dass wir die Ziele, die wir mit dieser Staffel haben, erreichen und das Publikum und die Islander oft vom Hocker fallen werden."