Omar Sy in "Lupin", Sophia Di Martino in "Loki".

Einige spannende Serien vergangener Jahre kehren im Oktober mit neuen Staffeln zurück. Die Highlights des Monats in der Übersicht.

Der Oktober bringt nach langer Wartezeit die zweite Staffel der beliebten Marvel-Serie "Loki". Auch die französische Gauner-Serie "Lupin" geht weiter. Neben diesen mit Spannung erwarteten Fortsetzungen beliebter Formate der Vergangenheit kommen Fans des Zombie- und Western-Genres im kommenden Monat ebenfalls auf ihre Kosten.

Die spannendsten neuen Serien und Serien-Staffeln im Überblick.

"Babylon Berlin": Ab 1. Oktober im Ersten

Nach dem Mediathek-Start am 29. September erscheint die vierte Staffel der deutschen Erfolgsserie "Babylon Berlin" ab 1. Oktober auch im linearen Programm der ARD. Die neuen Episoden setzen in der Silvesternacht 1930/31 ein. Die Weltwirtschaftskrise hat in der Weimarer Republik zu Armut, Verelendung und Arbeitslosigkeit geführt. Bei den Reichstagswahlen 1930 erringt die NSDAP bereits über 18 Prozent der Stimmen. Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Stennes (Hanno Koffler, 43) terrorisieren die Straßen der Reichshauptstadt Berlin, greifen jüdische Geschäfte und Bürger an und wollen daneben auch die freie Presse einschüchtern.

Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, 32) nimmt aus Geldsorgen an einem schweißtreibenden Tanzmarathon im Moka Efti teil, während die ganze Stadt "Ein Tag wie Gold!" trällert, das Lied der Stunde. Die Polizisten der Roten Burg um Gereon Rath (Volker Bruch, 43), Wilhelm Böhm (Godehard Giese, 50) und Ernst Gennat (Udo Samel, 70) untersuchen derweil einen neuen Mordfall. Ein korrupter Beamter der Stadtverwaltung wird tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen tief in die Unterwelt Berlins und zu Gangsterboss Walter Weintraub (Ronald Zehrfeld, 46).

Die zwölf neuen Episoden der Historienserie basieren auf Volker Kutschers (60) Roman "Goldstein" (2010). Staffel vier lief bereits im vergangenen Herbst auf Sky und dessen Streamingdienst Wow. Eine fünfte Staffel soll trotz des Ausstiegs von Sky aus der Produktion eigener Serien kommen.

"Lupin": Ab 5. Oktober bei Netflix

Der sympathische französische Schauspiel-Star Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde", 45) kehrt in den neuen "Lupin"-Folgen als Meisterdieb Assane Diop zurück. Die in zwei Teilen erschienene erste Staffel der Gauner-Serie sorgte 2021 auf Netflix für Furore. Geschickt kombiniert die Show der Serienmacher George Kay und François Uzan (45) klassische Erzählungen rund um die von Maurice Leblanc (1864-1941) erfundene, literarische Figur Arsène Lupin - den großen Gegenspieler von Sherlock Holmes - mit einem kritischen Blick auf die moderne französische Gesellschaft.

In den neuen Episoden muss sich Assane mit den Auswirkungen seines Verschwindens auf seine große Liebe Claire (Ludivine Sagnier, 44) und seinen Sohn Raoul (Etan Simon) auseinandersetzen, während ein mächtiger neuer Widersacher auf der Bildfläche erscheint. Der geniale Dieb Assane wird in der Folge mithilfe einer Person aus seiner Vergangenheit erpresst. Vermag er mit der für ihn typischen Mischung aus Verkleidungen, Finten und eleganten Plänen seinen Kopf einmal mehr aus der Schlinge zu ziehen? Auch die neuen Episoden von "Lupin" sind ein Muss für Krimifans.

"Lawmen: Bass Reeves": Ab 5. Oktober bei Paramount+

Superproduzent Taylor Sheridan (53) hat mit der Neo-Western-Serie "Yellowstone" und den Ablegern "1883" und "1923" ein zusammenhängendes Serienuniversum rund um die Familie Dutton erschaffen. Ebenfalls aus Sheridans Serienschmiede stammt die Western-Serie "Lawmen: Bass Reeves", die am 5. Oktober auf dem Streamingdienst Paramount+ erscheint.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die historische Figur Bass Reeves (1838-1910), der erste schwarze Deputy U.S. Marshal im Wilden Westen. Der legendäre Gesetzeshüter soll unfassbare 3.000 Kriminelle verhaftet haben, ohne selbst einen einzigen Kratzer davongetragen zu haben. In der neuen Miniserie, die reichlich Zeitkolorit und starke Charaktere bietet, wird er von David Oyelowo ("Selma", 47) verkörpert. Die Altstars Donald Sutherland (88) und Dennis Quaid (69) komplettieren den Cast.

"Loki": Ab 6. Oktober auf Disney+

Am 6. Oktober kehrt die erfolgreichste Streaming-Serie der Marvel Studios mit der zweiten Staffel zurück. In den sechs neuen "Loki"-Episoden verkörpert Fan-Liebling Tom Hiddleston (42) erneut Thors Bruder Loki, den Gott des Schabernacks und der Täuschung. Wie üblich verrät Disney vorab nicht viel zur Handlung der neuen Folgen. Bekannt ist jedoch bereits, dass sich Loki nach dem schockierenden Finale von Staffel eins "in einem Kampf um die Seele der Time Variance Authority" befinden soll.

Zahlreiche Darstellerinnen und Darsteller aus der Serienpremiere vor rund zwei Jahren sind wieder mit dabei. So spielt Owen Wilson (54) erneut TVA-Agent Mobius M. Mobius, Sophia Di Martino (39) die Loki-Variante Sylvie und "The Morning Show"-Star Gugu Mbatha-Raw (40) Richterin Ravonna Renslayer. Ganz neu im Cast ist Ke Huy Quan (52) als Ouroboros. Den ehemaligen Kinderstar aus "Indiana Jones und der Tempel des Todes" (1984) dürften einige unter den Zuschauerinnen und Zuschauern noch aus dem zuletzt mit sieben Oscars ausgezeichneten Multiversums-Meisterwerk "Everything Everywhere All at Once" kennen.

Ein Trailer stimmt auf die mit Spannung erwartete zweite Staffel von "Loki" ein.

"The Walking Dead: Dead City": Ab 13. Oktober bei Magenta TV

Die epische Zombie-Serie "The Walking Dead" endete im November letzten Jahres nach sagenhaften 177 Episoden. Doch gleich einem Untoten erheben sich einzelne Fan-Lieblinge der AMC-Show für eigene Spin-offs, in denen mehr Geschichten aus der einst von Robert Kirkman (44) erschaffenen Welt erzählt werden.

Im Mittelpunkt des ersten Ablegers "The Walking Dead: Dead City" stehen die von Lauren Cohan (41) gespielte Maggie und der ehemalige Bösewicht Negan, erneut verkörpert vom grandiosen Jeffrey Dean Morgan (57). Nach der Entführung von Maggies Sohn reisen sie gemeinsam nach New York City, um diesen wieder zu befreien. Im Trailer ist ein von Zombies überranntes Manhattan zu sehen.

Mit "The Walking Dead: Daryl Dixon" über die von Norman Reedus (54) gespielte Titelfigur sowie dem Rick- und Michonne-Ableger "The Ones Who Live" stehen bereits weitere Spin-offs zur Zombie-Serie in den Startlöchern, die in Deutschland ebenfalls bei Magenta TV erscheinen sollen.