von Laura Stunz Am 5. Oktober startet die dritte Staffel der französischen Netflix-Serie "Lupin". In der Fortsetzung muss Meisterdieb Assane untertauchen – und sich jenseits seiner Familie alleine durchschlagen. Doch lange hält er das nicht durch.

Binnen weniger Tage knackte die Netflix-Serie "Lupin" zu ihrem Start im Januar 2021 die 90-Millionen-Zuschauer-Marke – und übertraf damit Erfolgsserien wie "Bridgerton" oder "Das Damengambit", die zu dieser Zeit ebenfalls Premiere feierten. Mittlerweile zählt die Serie mit "Ziemlich beste Freunde"-Star Omar Sy in der Hauptrolle neben "Squid Game" oder "Haus des Geldes" zu den am meisten gestreamten ausländischen Produktionen auf dem US-amerikanischen Streamingportal. Das Erfolgsrezept von "Lupin": ein überaus charismatischer Hauptdarsteller, der vor einer eindrucksvollen Pariser Kulisse mit ausgeklügelter Storyline glänzt.

Nach 2,5 Jahren: "Lupin" kehrt mit reichlich Aufregung zurück

Nun kehrt die Krimiserie mit der mittlerweile dritten Fortsetzung zurück – knappe 2,5 Jahre, nachdem die letzte Folge im Juni 2021 auf Netflix erschienen ist. Fans der Serie können sich mit sieben Folgen auf die bislang längste Staffel von "Lupin" freuen, in der der Meisterdieb Assane Diop diesmal, nach der Rache an Hubert Pellegrini am Ende der vergangenen Staffel, untertauchen, Paris den Rücken kehren und seine Familie zurücklassen muss. Lange hält es Diop ohne seine Familie aber nicht aus, zu groß ist der Schmerz über die Trennung.

Streaming Adrenalinschub gefällig? Die besten Actionfilme auf Netflix, Prime und Co. 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter 96 Hours Liam Neeson zählt zu den beliebtesten Action-Darstellern der heutigen Zeit. Seit er in den Filmen der "Taken"-Reihe bewiesen hat, welch Souveränität, Bedingungslosigkeit und Kampfwille in ihm stecken kann, ist der heute 71-Jährige immer wieder als Held in Actionfilmen zu sehen, zuletzt in "Memory – Sein letzter Auftrag", in dem er einen skrupellosen Auftragskiller verkörpert, der letztendlich zum Lebensretter wird.

Beschützer und Lebensretter ist Neeson auch in "96 Hours – Taken". Das Werbeplakat des ersten Teiles der Triologie fast die Handlung ziemlich gut zusammen. Darauf steht: "Sie nahmen ihm seine Tochter. Er wird sie jagen. Er wird sie finden. Er wird sie töten." Und genau das macht Neeson im Hollywood-Streifen, nachdem Mädchenhändler seine 17-jährige Tochter entführt haben. Hochspannend erzählt und fantastisch inszeniert zählen die drei "Taken"-Teile aus den Jahren 2008, 2012 und 2014 definitiv zu den besten Actionfilmen der 2000er, wobei der erste Teil die Nase klar vorne hat.

Der erste Teil "96 Hours" ist auf Disney+, Teil 2 und 3 auf Amazon Prime Video im Stream abrufbar.



Mehr

Doch mit seiner Rückkehr in die französische Hauptstadt gefährdet er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner großen Liebe Claire und Sohn Raoul. Als wäre das nicht schon genug Drama, wird der Meisterdieb daneben noch mit seiner Mutter erpresst, die entführt wurde und nur im Austausch gegen eine "Schwarze Perle" freigelassen werden soll. Das gut bewachte Schmuckstück zu finden und zu stehlen, ist selbst für den geübten Meisterdieb eine große Herausforderung. Für die Regie des dritten Teiles ist Emmy-Gewinner Louis Leterrier ("Die Unfassbaren – Now You See Me") verantwortlich. Und auch der Cast klingt vielversprechend.

Auch Hundedame J'accuse ist mit dabei

Neben Omar Sy in der Hauptrolle des Diop werden auch Etan Simon als Dios Sohn Raoul, Ludivine Sagnier als Claire, sein bester Freund (Antoine Gouy) und Polizist Youssef Guedira (Soufiane Guerrab) in der Fortsetzung zu sehen sein.

Ebenfalls mit dabei: Hündin J'accuse, die Diop Ende der vorherigen Staffel bei einer Flucht aus den Augen verloren hatte. Die Abwesenheit der Hundedame sorgte im Netz bereits Mitte 2021 für Unruhe. Nutzer auf "Reddit" fragten sich, was mit dem Vierbeiner passiert sei – und forderten eine Aufklärung seitens der Serienmacher. Die dürfte Anfang Oktober nach 2,5 Jahren nun folgen.

Die 3. Staffel von "Lupin" ist am 5. Oktober 2023 auf Netflix im Stream abrufbar.

+++ Lesen Sie auch +++