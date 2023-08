"Mädchen auf dem Pferd" eilt in dieser Woche von Erfolg zu Erfolg: Der Sommerhit des Jahres erklimmt auch die Spitze der Deutschen Charts.

Gerade erst ist der Song "Mädchen auf dem Pferd" zum offiziellen Sommerhit 2023 gekürt worden. Jetzt hat die eingängige Nummer des DJ- und Produzenten-Duos Luca-Dante Spadafora/Niklas Dee mit Sänger Octavian auch die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erklommen. "In den Single-Charts wechselt der offizielle Sommerhit 'Mädchen auf dem Pferd' in den Galopp und reitet zum ersten Mal an die Spitze", heißt es hierzu in einer Pressemitteilung des Marktforschungsunternehmens.

"Mädchen auf dem Pferd": Durch TikTok zum Erfolg

Erst am Mittwoch (23. August), und damit ungewöhnlich spät im Jahr, stand "Mädchen auf dem Pferd" als offizieller Sommerhit 2023 fest. Das Techno-Remake des ursprünglich durch den Film "Bibi und Tina" (2014) bekannt gewordenen Songs der Produzenten Peter Plate (56), Ulf Leo Sommer (52) und Daniel Faust (den Gesang übernahm damals Fabian Buch) ist vor allem durch TikTok erfolgreich. Laut GfK-Mitteilung bringt das Lied alle Sommerhit-Kriterien mit, dazu gehören "ein einfacher Text, den man gut mitsingen kann, eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet sowie ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt."

"Mädchen auf dem Pferd" konnte sich zuletzt sieben Mal in den Top fünf der Deutschen Charts platzieren, davon viermal in der Top drei, bevor nun endlich die Spitze der Hitparade erklommen wurde. Es handelt sich erst um den vierten deutschsprachigen Sommerhit seit dem Start der Ermittlung 1990. Neben dem großen TikTok-Erfolg wird "Mädchen auf dem Pferd" auch in Urlaubsregionen wie beispielsweise auf Mallorca "rauf und runter gespielt".

Weiterer Ballermann-Sound in den Deutschen Charts

Auf den weiteren Plätzen komplettieren "9 bis 9" von SIRA, Bausa & badchieff (Position zwei) sowie "Summertime" von Kontra K feat. Lana Del Rey (Position drei) die Top drei der Single-Charts. Der Megaerfolg "Komet" von Alt-Rocker Udo Lindenberg & Apache 207 steht auf Platz vier.

Bei den Alben konnte sich die deutsche Band Madsen mit ihrem neuen Langspieler "Hollywood" an die Spitze setzen. Weimar liegt mit der Wiederveröffentlichung ihrer 2022er-Platte "Auf Biegen & Brechen" auf Position zwei. Ballermann-Sängerin Mia Julia (36) belegt mit "Schlechte Manieren" die dritte Position. Steil nach unten rauschte indes Vorwochensieger Samy Deluxe (45). Sein Album "Hochkultur 2" stürzte vom letztwöchigen Spitzenplatz auf Position 53 ab.