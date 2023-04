Es löste Kontroversen aus – und wurde zum Bestseller. Das ungarische Buch "Märchenland für alle" erzählt Kindergeschichten neu: divers und inklusiv. Der stern brachte es im vergangenen Jahr nach Deutschland, nun erscheint eine Hörbuchversion.

Es war einmal … ein schwuler Prinz. Diese und andere Geschichten sorgten dafür, dass die rechtsgerichtete ungarische Regierung von Viktor Orbán zum Boykott des diversen Kinderbuchs "Märchenland für alle" aufrief, es mit einem Warnhinweis versehen ließ, aus den Auslagen der Buchläden verbannte – und lautstark gegen eine vermeintliche "Homo-Propaganda" wetterte.

Es hagelte Proteste – und internationale Solidarität mit den Autorinnen und Autoren des Buchs. Der stern entschloss sich daher, das "Märchenland für alle" im vergangenen Jahr im deutschsprachigen Raum auf den Markt zu bringen, mit Erfolg. Nicht nur, dass das Märchenbuch in Ungarn und in Deutschland zum Bestseller wurde, es kam 2021 auch in den "White Ravens"-Katalog, eine Liste, die 200 hochwertige internationale Kinder- und Jugendbücher herausstellt. Und das "Märchenland für alle" fand etliche prominente Fürsprecherinnen und Fürsprecher.

"Ein Märchen zu lesen, in dem sich zwei Prinzen verlieben, hätte mir als Kind viel Mut zugesprochen", sagt zum Beispiel Entertainer Riccardo Simonetti. Comedienne Carolin Kebekus meint: "Eine Prinzessin, die mehr kann, als wunderschön zu sein und einfach nur darauf zu warten, von einem Prinzen gerettet zu werden, sondern sich selbst aus ihrem Schlamassel holt – darauf habe ich wirklich sehr lange gewartet!" Auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer zeigt sich begeistert vom "Märchenland" für alle": "Der beste Start in ein selbstbestimmtes und glückliches Leben ist, wenn man mit Liebe und Toleranz groß wird. Jeder Mensch kann alles sein und alles werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles möglich ist, wie im Märchen."

"Märchenland für alle" erscheint als Hörbuch

Nun bringt Der Audio Verlag aus Berlin das "Märchenland für alle" als Hörbuch in den Handel – gesprochen von hochkarätigen Stimmen. Unter anderem lesen Schauspieler Christoph Maria Herbst und Kolleginnen Annette Frier die 17 modern, inklusiv und divers erzählten Märchen. Neben einem schwulen Prinzen geht es in ihnen unter anderem um einen Hasen mit drei Ohren, einen alkoholkranken Vater von Aschenputtel, oder um eine freiheitsliebende Königstochter, die Abenteuer erleben möchte, anstatt nur zu heiraten.

"Anschauliche Erzählungen bestärken Kinder und Eltern, sich für mehr Diversität, Gleichberechtigung und gegen festgefahrene Rollenbilder einzusetzen und fördern Selbstvertrauen und Aufgeschlossenheit", schreibt Der Audio Verlag in seiner Ankündigung zur "Märchenland für alle"-Ausgabe auf CD.

Das Hörbuch "Märchenland für alle" erscheint am 20. April 2023. Pro verkaufter Ausgabe spendet die Stiftung stern einen Euro an Diversitätsprojekte.