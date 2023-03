von Laura Schäfer "Manta Manta" ist vor mehr als 30 Jahren in die Kinos gekommen und aufgrund seiner besonderen Charaktere und der Manta-Nostalgie ein kleiner Schatz deutscher Kino-Historie geworden. Für den Nachfolgestreifen ist Tim Oliver Schultz zum Cast dazugestoßen und spricht im stern-Interview über seine Rolle, Til Schweiger und Shitstorms.

Als "Manta Manta" 1991 in die Kinos kam, war Tim Oliver Schultz kaum drei Jahre alt. Trotzdem hat der Schauspieler eine emotionale Verbindung mit dem Kult-Film, wie er im stern-Interview mit leuchtenden Augen erzählt. Der 34-Jährige ist bekannt geworden mit seinen Rollen in "Schloss Einstein", "Club der roten Bänder" und "Systemfehler – Wenn Inge tanzt". In "Manta Manta – Zwoter Teil" spielt er den Sohn von Til Schweiger und Tina Ruland, die bereits im ersten Teil dabei waren. Das Sequel ist seit Donnerstag (30. März 2023) in den Kinos zu sehen und legte bereits am ersten Tag einen starken Start hin.