Gerade ist das neue Spiel "Star Wars Jedi: Survivor" erschienen. Zahlreiche Games zur beliebten Sci-Fi-Saga sind derzeit zudem in der Mache.

Am 4. Mai feiern Sci-Fi-Fans wieder den "Star Wars"-Tag, in Anlehnung an den Spruch "May the force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein") auch liebevoll "May, the 4th" genannt. Gerade erst hat Electronic Arts pünktlich zu dem inoffiziellen Feiertag sein neues Videospiel "Star Wars Jedi: Survivor" für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Zahlreiche weitere Spiele aus der Welt der "Krieg der Sterne"-Saga sind zudem bereits geplant. Hier Infos zum neuesten "Star Wars"-Game und ausgewählten, angekündigten Titeln, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen.

"Star Wars Jedi: Survivor"

Nach den Ereignissen aus "Star Wars Jedi: Fallen Order" von 2019 erleben Spielerinnen und Spieler in "Survivor" erneut einen Teil der Geschichte von Cal Kestis, diesmal fünf Jahre nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil. Das von Respawn Entertainment in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelte und am 28. April erschienene Action-Abenteuer konnte die Kritiker größtenteils überzeugen. Fans bemängelten nach der Veröffentlichung aber vor allem auf dem PC technische Probleme. EA kündigte daraufhin an, mit Nachbesserungen so schnell wie möglich diese Probleme aus der Welt schaffen zu wollen.

Drei weitere "Star Wars"-Games von Respawn

EA hat daneben auch drei weitere Games angekündigt, an denen Respawn Entertainment bereits arbeitet. So ist aktuell schon ein Nachfolger zu "Star Wars Jedi: Survivor" in der Mache. Daneben sind ein komplett neuer Egoshooter im "Star Wars"-Universum und ein neues Strategiespiel geplant. Genaue Informationen über die Projekte, die noch eine Weile auf sich warten lassen dürften, gibt es bisher allerdings nicht. Nicht einmal die möglichen Titel der Games sind offiziell bekannt.

Ubisoft entführt Spieler in offene "Star Wars"-Welt

Ein "Star Wars"-Open-World-Game ist derzeit auch beim Ubisoft-Studio Massive Entertainment in Entwicklung. Erstmals Anfang 2021 angekündigt, dürfte aber auch hier noch einige Zeit ins Land gehen, bis das Spiel veröffentlicht wird. Creative Director Julian Gerighty erklärte damals, dass man "ein einzigartiges Spiel in der Saga, mit einer fesselnden Geschichte", für alte und neue Fans der "Star Wars"-Welt erschaffen wolle. Erzählt werden sollen die Storys neuer Charaktere.

Remake von "Knights of the Old Republic"

Die älteren Semester unter den Fans werden sich derweil sicherlich warm an "Star Wars: Knights of the Old Republic" zurückerinnern. 2003 veröffentlicht, konnte das Rollenspiel sich bald den Kultstatus sichern. Ein 2021 bestätigtes Remake steht aber offenbar unter keinem guten Stern. Im Sommer 2022 gab es etwa einen Bericht von "Bloomberg", dass nach Problemen das Entwicklerstudio gewechselt habe. Offizielle Neuigkeiten zu dem Projekt befinden sich derzeit jedoch wohl noch in einer weit, weit entfernten Galaxis.

"Uncharted" trifft "Star Wars"

Ein weiteres, noch nicht betiteltes "Star Wars"-Spiel, befindet sich bei Skydance New Media in Entwicklung. Zwar gibt es abermals keine genauen Infos rund um dieses Action-Abenteuer, dafür ist bekannt, dass Amy Hennig (58) beteiligt ist. Als Schöpferin der beliebten "Uncharted"-Reihe hat sie beim Studio Naughty Dog unter anderem die PlayStation-3-Ära geprägt.

"Star Wars Eclipse"

Auf eine "weitverzweigte Geschichte" aus der Sicht unterschiedlicher Charaktere möchte sich das ebenso 2021 angekündigte Action-Abenteuer "Star Wars Eclipse" konzentrieren. Alles andere wäre auch recht seltsam, arbeitet doch Quantic Dream an dem neuen Spiel. Das französische Studio ist bekannt für Story-lastige Games wie "Heavy Rain" oder "Detroit: Become Human". Laut Angaben auf der offiziellen Homepage befindet sich das Spiel aber immer noch in einer "frühen Entwicklungsphase".