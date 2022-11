Ab dem 6. November in Köln auf der Bühne: "Moulin Rouge"

"Moulin Rouge" in Köln: ein überraschend deutsches Musical

von Matthias Schmidt Am Sonntag ist offiziell Premiere von "Moulin Rouge", stern-Kultur-Redakteur Matthias Schmidt hat sich das Musical vorab schon mal angeschaut. Bei einer der Voraufführungen und von einem der billigsten Plätze.

Unter Theatermenschen ist das verpönt: Über ein neues Stück zu schreiben, bevor es offiziell Premiere feiert. Könnte ja einiges schief gehen bei einer dieser "Voraufführungen". Die Inszenierung könnte sich noch verändern. Oder ein Hauptdarsteller wird krank und muss kurzfristig ersetzt werden. Einerseits.

Andererseits verkaufen die Macher schon fleißig, immerhin vergünstigte, Tickets an ein Publikum, das nicht länger warten kann oder will auf ein Spektakel, das in den nächsten Jahren zum kulturellen Hotspot werden soll für Kölner und Köln-Ausflügler.