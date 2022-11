Im "Musical Dome" in Köln herrscht seit Kurzem ein Plüschgewitter eines Pariser Nachtclubs. Grund für das Treiben: die Weltmarke "Moulin Rouge", die jetzt als Musical verführen soll. Überzeugt das Musical auch in Zeiten, in denen viele bei den Ausgaben für Kulturveranstaltungen zögern?