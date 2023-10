von Laura Stunz Der neue Trailer zum Historienepos "Napoleon" mit Joaquin Phoenix in der Rolle des revolutionären Diktators verspricht Oscar-reifes Kino.

Es soll einer der spektakulären Kinofilme des Jahres werden: "Napoleon" mit Joaquin Phoenix erzählt das Leben jenes französischen Kaisers, der Anfang des 19. Jahrhunderts Europa so stark prägte, wie wohl kaum jemand zuvor. Ein neu veröffentlichter Trailer gibt nun Einblicke in das Historienepos von Star-Regisseur Ridley Scott ("Alien"): bildgewaltige Szenen mit brutalen Schlachten in schneeverhängter Landschaft sowie gelungene, historische Einblicke in Napoleons militärisches und privates Leben. Dass die hier inszenierte, fesselnde Storyline sich an der tatsächlichen Geschichte des titelgebenden Mannes orientiert, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.

Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte: Trailer verspricht großes Kino

Der neue Trailer zeigt Phoenix alias Napoleon und die französischen Truppen bei der Schlacht von Austerlitz 1805 im Kampf auf zugefrorenen Seen, durch Kugelregen sowie bei rasanten Verfolgungsjagden auf dem Pferd. Damals gelang es dem frisch gekrönten Kaiser, die Alliierten Armeen Österreichs und Russlands auf dem Schlachtfeld zu besiegen – und dem Römischen Reich Deutscher Nation damit ein jähes Ende zu bereiten. Dann folgt ein Zeitsprung in frühere Zeiten Napoleons, als diesem als militärischer Kommandant noch keine Macht und Anerkennung zustand. "Sie sehen mich nur als Wüstling. Unfähig für höhere Positionen ... ", sagt er im Clip und weiß schon damals: "... aber ich werde in die Fußstapfen von Alexander dem Großen und Julius Cäsar treten".

Joaquin Phoenix als Napoleon bei der Krönung zusammen mit seiner Gattin. © Apple TV+

Neben dem politischen und militärischen Streben des späteren Kaisers liegt ein Fokus der Handlung außerdem auf dem Privatleben Napoleons sowie vor allem auf seiner komplizierten Liebesbeziehung mit Joséphine de Beauharnais, der Tochter eines Zuckerplantagenbesitzers auf der Karibikinsel Martinique, die er begehrte und 1796 tatsächlich aus Liebe heiratete. De Beauharnais wird im Film von Vanessa Kirby ("Mission Impossible") dargestellt.

Starreich besetzter Cast

Neben Phoenix und Kirby kann sich auch der weitere "Napoleon"-Cast sehen lassen: Tahar Rahim ("Ein Prophet") schlüpft in die Rolle des Paul Barras, der Napoleon zunächst förderte, von ihm später aber verbannt wurde, Ben Miles ("Coupling") spielt den französischen Offizier Caulaincourt, Ludivine Sagnier ("Swimming Pool") als Thérésia Cabarrus und Matthew Needham ("House of the Dragon") als Lucien Bonaparte, Napoleons Bruder und späterer Innenminister Frankreichs.

Gruselmonat Oktober Angst, Schrecken, Gespenster: Die besten Horrorfilme auf Netflix und Co. 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Es "Stephen Kings Es" aus dem Jahr 1990 zählt zu den absoluten Horror-Klassikern und wurde von Regisseur Tommy Lee Wallace unschlagbar gut umgesetzt. Doch auch die Neuadaption von Andrés Muschietti aus dem Jahr 2017 kann sich sehen lassen. Die Story ist dabei so ziemlich dieselbe wie bei der Verfilmung 27 Jahre zuvor: Es geht um den mörderischen, blutrünstigen Clown Pennywise, der im fiktiven Örtchen Derry einer Gruppe von Jugendlichen die Angst ihres Lebens einjagt. Alle 27 Jahre kommt das unheimliche Wesen, das als "personifiziertes Böses" definiert wird, aus der Kanalisation der Ortschaft, um Kinder und Jugendliche mit ihren persönlichen Ängsten zu konfrontieren und zu terrorisieren. Dabei zeigt Pennywise kein Erbarmen – bis seine Opfer sich ihren schlimmsten Ängsten und Traumata gestellt haben.

Ein Gänsehaut-bescherender Horror-Spaß, der im Vergleich zum Original in einer deutlich abgemilderten, weniger perversen Variante daherkommt, dabei jedoch nicht minder unterhaltsam ist.

"Es" aus dem Jahr 2017 ist auf Netflix im Stream abrufbar. Mehr

Ebenfalls mit dabei: Youssef Kerkour, Phil Cornwell, Edouard Philipponnat, Paul Rhys, John Hollingworth, Gavin Spokes und Mark Bonnar. Drehbuch führte David Scarpa, der bereits bei Blockbustern wie "Der Tag, an dem die Erde stillstand" oder dem SciFi-Serienhit "The Man in the High Castle" mitwirkte.

Von Commodus zu Napoleon: In "Gladiator" bewies Joaquin Phoenix bereits sein Können als Kaiser. © Apple TV+

Ein legendärer Regisseur samt erfahrenem Produktionsteam, zahlreiche Schauspiel-Stars und eine Storyline, die spektakulärer nicht sein könnte – das Historienepos wirkt schon jetzt Oscar-verdächtig.

"Napoleon" mit Joaquin Phoenix erscheint am 22. November 2023 in den deutschen Kinos.

+++ Lesen Sie auch +++