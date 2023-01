Sehen Sie im Video: "Nazis bleiben Nazis" – Fans sauer wegen umstrittenem Auftritt bei Rock am Ring.





















Rock am Ring in der Kritik:





Neben Headlinern wie Machine Gun Kelly und den Toten Hosen soll auch die US-amerikanische Metal-Band Pantera im Juni am Nürburgring auftreten.





Die Band sieht sich seit Jahren Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt.





Sänger Phil Anselmo hatte 2016 bei einem Konzert den Hitler-Gruß gezeigt und den Neonazi-Slogan "White Power" gebrüllt.





Zwar entschuldigte Anselmo sich nach dem Auftritt, doch die Kritik vieler Fans bleibt auch heute noch bestehen.





Vor drei Wochen machte die Autorin Jasmina Kuhnke, auch bekannt unter ihrem Pseudonym "Quattromilf", auf den Auftritt aufmerksam.





Sie fragt die anderen teilnemenden Bands: Warum teilt ihr die Bühne mit einem Rassisten?





Die Veranstalter des traditionsreichen Festivals wollen Stand jetzt auch weiter am Auftritt festhalten.

