Das Teilnehmerfeld für das "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" steht. Mit dabei sind unter anderem Elena Miras und Luca Hänni.

Auch in diesem Jahr treten wieder 20 Promis in einer Sonderausgabe der beliebten RTL-Show "Ninja Warrior Germany" für den guten Zweck an. Am Sonntag, den 30. Oktober 2022, strahlt RTL um 20:15 Uhr (auch bei RTL+) das "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" aus. Bei dem Sport-Format dabei sind in dieses Mal der Schweizer Sänger Luca Hänni (28), Reality-TV-Star Elena Miras (30) und der Musiker "Evil" Jared Hasselhoff (51), wie der Sender bekannt gab.

Diese Promis treten noch bei RTL an

Auch Größen aus der Welt des Sports sind stark vertreten. So ist Thorsten Legat (53) ebenso mit dabei wie Ex-Bayern-Star Markus Babbel (50), Paralympics-Goldmedaillengewinner Felix Streng (27), Speerwerferin Christina Obergföll (41), Beachvolleyballer Julius Brink (40) und Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (31). Auch Vorjahressieger und Skispringer Martin Schmitt (44) sowie Vorjahresfinalist Sven Hannawald (47) stürzen sich in den Parcours der RTL-Sendung.

Ebenfalls mit dabei sind No-Angels-Sängerin Sandy Mölling (41), die "GZSZ"-Stars Eric Stehfest (33) und Felix von Jascheroff (40) sowie die Reality-TV-Stars Filip Pavlovic (28), Matthias Mangiapane (39) und mit Siegerin Anna Rossow (34) und ihrem Dominik Stuckmann (30) das Traumpaar der diesjährigen "Der Bachelor"-Ausgabe. Komplettiert wird das Feld der Teilnehmer von Profitänzerin Ekaterina Leonova (35) und Schauspielerin Annabelle Mandeng (51).

Geld gesammelt wird beim "Ninja Warrior Germany - Promi-Special" für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern". Die Moderation übernehmen wieder Laura Wontorra (33), Jan Köppen (39) und Frank Buschmann (57).