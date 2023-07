Ohne Schafe geht auch in den Krimis von Klaus-Peter Wolf so gut wie nichts

Besuch am Set von "Nord bei Nordwest": Wer hinter dem Boom der deutschen Küstenkrimis steckt

von Dirk van Versendaal Im Fernsehen und in zahllosen Krimis wird Deutschlands Norden zum Tatort. Wer steckt hinter dieser Erfolgsflut? Und was ist das Geheimnis der Küstenkrimis?

Natürlich, das neugierige Huhn will dabei sein, wenn endlich mal Halligalli ist vorm eigenen Stall. Möchte zuschauen, wenn eine Fernsehserie gedreht und Szene neun eingespielt wird, die da lautet: "Hauke kommt auf Schweinehof Linnekogel an" – und zwar mit so viel Karacho, dass leider die Federn fliegen. Regieteam und Kameraleute glauben die Henne tot, erlegt von den Breitreifen des Geländewagens. Doch als der Staub der Vollbremsung sich legt, sucht der Vogel gackernd das Weite, der Hühnergott hat es noch mal gut gemeint.