Die ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" bekommt 26 neue Folgen spendiert. Mitte September hat die Ermittlerin Daisy Petersen ihren ersten Einsatz.

Neue Folgen für "Notruf Hafenkante": Wie das ZDF bekannt gegeben hat, werden ab Mitte September 26 neue Episoden der Serie ausgestrahlt. Gleich zu Beginn wird Aysha Joy Samuel als Daisy Petersen zu ihrem ersten Einsatz gerufen. Sie ist die neue Streifenpartnerin von Kris Freiberg (Marc Barthel, 32). Mit Wolf Haller (Hannes Hellmann, 67) hat sie einen schweren Einstand, Melanie Hansen (Sanna Englund, 47) steht ihr aber zur Seite.

In der ersten Folge der neuen Staffel wird eine junge Reiterin schwer verletzt an der Hamburger Galopprennbahn gefunden, in der zweiten Episode hat eine PR-Beraterin ihr Gedächtnis verloren.

Auch Riccardo Simonetti in den neuen Folgen dabei?

Neben Aysha Joy Samuel dürfte noch ein weiterer Neuzugang die Polizeiserie auffrischen: Anfang März kündigte Influencer Riccardo Simonetti (29) an, in "Notruf Hafenkante" den neuen Notarzt Dr. Donald Rösler zu spielen. Auf Instagram schrieb er: "Ich freue mich riesig, jetzt einen Arzt im Fernsehen zu spielen! Einen Charakter verkörpern zu dürfen, der so ganz anders lebt als ich, ist eine Erfahrung total außerhalb meiner Komfortzone und ich finde es super spannend, mich selbst da reinzufühlen." Wann die Episoden mit Simonetti zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.

Die neue Staffel von "Notruf Hafenkante" startet am 15. September, jeden Donnerstag um 19:25 Uhr werden die Folgen ausgestrahlt. In der ZDFmediathek sind die Episoden bereits eine Woche vorab zu sehen.