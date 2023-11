"Now and Then"

"Now and Then" Neuer Beatles-Song erobert britische Charts

Der vor wenigen Tagen veröffentlichte neue Song der Beatles ist auf bestem Wege, die Spitze der britischen Single-Charts zu stürmen.

Am vergangenen Donnerstag wurde mit "Now and Then" der vermutlich letzte Song der Beatles veröffentlicht. Nur wenige Tage später deutet sich an, dass die von John Lennon (1940-1980) Ende der Siebzigerjahre auf einem Kassettenrekorder aufgenommene und von den verbliebenen Beatles-Mitgliedern nun fertiggestellte Komposition schon in wenigen Tagen an der Spitze der britischen Charts stehen könnte.

"Now and Then" bald 18. Nummer-eins-Hit der Fab Four?

Wie die "Official Charts Company" berichtet, stieg "Now and Then" nach der Veröffentlichung auf Platz 42 der UK-Single-Charts ein. Es werde erwartet, dass er bis zur Veröffentlichung des Charts-Updates am kommenden Freitag um 41 Plätze an die Spitze der offiziellen Single-Charts klettert. Sollte sich diese Prognose bestätigen, wäre "Now and Then" der 18. Nummer-eins-Hit der britischen Kultband.

Künstliche Intelligenz sorgt für Lennon-Comeback

Nach John Lennons Ermordung im Dezember 1980 übergab seine Witwe Yoko Ono (90) Anfang der Neunzigerjahre das Song-Demo mit Lennons Stimme und Klavierbegleitung an Paul McCartney (81). Allerdings war es seinerzeit technisch noch nicht möglich, störende Hintergrundgeräusche zu eliminieren und die Stimme des Verstorbenen von der Klavierbegleitung zu extrahieren. Mithilfe neuester Technik und Künstlicher Intelligenz wurde dies - zur Freude aller Beatles-Fans nun endlich möglich. Zusammen mit einem von Star-Regisseur Peter Jackson (62) produzierten Video ist er nun unter anderem auf YouTube in brillanter Tonqualität zu erleben.