Selena Gomez mit Steve Martin und Martin Short (v.l.) in "Only Murders in the Building".

"Only Murders in the Building"

"Only Murders in the Building" Die zweite Krimi-Staffel startet im Sommer

Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez ermitteln wieder in "Only Murders in the Building". Die zweite Staffel soll im Juni starten.

Das ungleiche Trio Steve Martin (76), Martin Short (72) und Selena Gomez (29) sorgt in der komödiantischen Krimi-Serie "Only Murders in the Building" für Lacher. In den USA kehren die drei mit der zweiten Staffel am 28. Juni auf die Bildschirme zurück, wie der Streamingdienst Hulu mitteilt. Ein kurzer Ankündigungsclip stimmt bereits auf neue Episoden mit der skurrilen Truppe ein.

In Deutschland ist die erste Staffel von "Only Murders in the Building", die zehn Episoden umfasst, seit Sommer 2021 beim Streamingdienst Disney+ zu sehen. Ob der Termin für die zweite Staffel auch hierzulande gilt, ist derzeit nicht bekannt. Aber zumindest zeitnah zum US-Start werden die neuen Folgen vermutlich auch in Deutschland gezeigt.

True-Crime-Fans auf den Spuren eines Mörders

Martin, Gomez und Short verbindet in ihren Rollen eigentlich nur, dass sie im selben Wohnhaus leben. Sie stellen jedoch bald fest, dass sie alle leidenschaftlich gerne True-Crime-Podcasts hören. Die drei Hobby-Detektive sind überzeugt, dass es in dem Gebäude einen Mord gegeben hat. Sie nehmen selbst die Ermittlungen auf und dokumentieren diese in einem eigenen Podcast. Lebt auch der vermeintliche Mörder in dem exklusiven Wohnhaus?