Meryl Streep spielt bei "Only Murders in the Building" mit.

"Only Murders in the Building"

"Only Murders in the Building" Meryl Streep ist in nächster Staffel dabei

"Only Murders in the Building" vermeldet einen prominenten Neuzugang: Oscar-Preisträgerin Meryl Streep spielt in der nächsten Staffel mit.

Hollywood-Star Meryl Streep (73) wird demnächst in der US-amerikanischen Comedy-Krimi-Serie "Only Murders in the Building" zu sehen sein. Die dreimalige Oscar-Preisträgerin wird in der dritten Staffel der Hulu-Show mitspielen. Selena Gomez (30), eine der Hauptdarstellerinnen der Serie, enthüllte den prominenten Neuzugang am Dienstag in einem Instagram-Post. Darin ist auf einem Gruppenfoto mit ihren Co-Stars auch Streep zu sehen.

Details zur Rolle der Schauspielerin - und wie umfangreich sie sein könnte - sind vorerst offenbar nicht bekannt. In "Only Murders in the Building" sind neben Gomez Steve Martin (77) und Martin Short (72) die Stars der Serie. Auch Steve Martin postete das Schwarz-Weiß-Bild mit Streep. Es wird Streeps erste Rolle in einer TV-Serie sein, seit sie in der zweiten Staffel des HBO-Hits "Big Little Lies" mitgespielt hat.

Viele Stars an Bord

"Ant-Man"-Star Paul Rudd (53) - der im Finale der zweiten Staffel einen Cameo-Auftritt hatte - und der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star Jesse Williams (41) sind ebenfalls in der neuen Staffel von "Only Murders in the Building" dabei. Laut "The Hollywood Reporter" gehören auch Tina Fey (52), Vanessa Aspillaga (50), Adina Verson, Ryan Broussard (33) und Andrea Martin (76) zum Cast.

"Only Murders in the Building" wurde nach der ersten Staffel für 17 Emmys nominiert und gewann drei davon (Gast-Star Nathan Lane, Produktionsdesign und Tonmischung wurden ausgezeichnet). Der Sender Hulu hatte zudem erklärt, dass die Serie seine erfolgreichste Originalkomödie sei.