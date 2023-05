"Only Murders in the Building" mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short (v.l.) feierte 2021 Premiere beim Streamingdienst Hulu. In Deutschland ist die Serie auf Disney+ zu sehen.

"Only Murders in the Building"

"Only Murders in the Building" Musical-Folge in der neuen Staffel?

Wird in der neuen Staffel von "Only Murders in the Building" gesungen und getanzt? Ein Broadway-Duo soll an der Produktion mitgewirkt haben.

Wird es in der dritten Staffel des Serien-Hits "Only Murders in the Building" eine Musical-Folge geben? Das vermutet die Branchenzeitschrift "Variety" und beruft sich auf Aussagen eines Broadway-Duos.

Mitarbeit an der dritten Staffel

Demnach hätten die Musical-Produzenten Marc Shaiman und Scott Wittman verraten, dass sie an der nächsten Staffel der erfolgreichen Hulu-Serie mitgearbeitet hätten. "Mehr dürfen wir dazu nicht sagen, aber das könnte man sich wahrscheinlich ausrechnen", zitiert "Variety" die beiden erfolgreichen Musical-Macher.

Sie haben vor Kurzem den Film "Manche mögen's heiß" für den New Yorker Broadway adaptiert. Offiziell bestätigt ist aber noch nicht, dass die Serienstars Steve Martin (77), Martin Short (73) und Selena Gomez (30) in der kommenden Staffel singen und tanzen werden.

Starttermin ist der 8. August

Wie "Netzwelt" berichtet, ist die Produktion der "Only Murders in the Building"-Fortsetzung abgeschlossen. Die dritte Staffel wird in Deutschland wieder auf Disney+ zu sehen sein. Starttermin ist der 8. August 2023. Bekannt ist, dass Meryl Streep (73), Paul Rudd (54) und Jesse Williams (41) Auftritte haben werden.