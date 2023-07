von Jochen Siemens Die Kinoleinwand wird zur Hölle, zu einem glutroten Gebilde: Christopher Nolan hat das Leben des Physikers Robert Oppenheimer verfilmt, der die Entwicklung der ersten Atombombe leitete. Ein Meisterstück.

Etwa in der Mitte dieses dreistündigen Films wird klar, wie nahe das Ende der Menschheit schon einmal war. Theoretisch jedenfalls, aber hier dreht sich eh alles darum, wie aus Theorie, aus Zahlen und Formeln an der Tafel, Wirklichkeit wurde. Da sitzen der Atomphysiker Robert Oppenheimer (beeindruckend nervenstark vom irischen Schauspieler Cillian Murphy dargestellt) und der Lieutenant General der US Army Leslie Groves in einer Nacht in der Wüste von New Mexico zusammen in einer Holzhütte. Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Zündung der ersten Atombombe der Weltgeschichte, und der General fragt den Forscher: "Heißt das, es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten?"