von Gerrit-Freya Klebe Der Film "Oppenheimer" wurde mit Spannung erwartet. Doch nun sind einige Fans über einen Filmfehler enttäuscht.

"Oppenheimer" spielt im Jahr 1945, in einer anderen Zeit. Die Männer trugen Hut und lange Mäntel, die Häuser wurden mit dunklen Holzmöbeln und selbstgehäkelten Deckchen eingerichtet. Auch schwarze Bakelit-Telefone mit Wählscheibe und Hörer gehörten dazu, denn das Handy war noch nicht erfunden.

Vieles davon kommt auch in "Oppenheimer" vor, es sind Requisiten, die den Film authentisch wirken lassen sollen. Doch es gibt ein Detail, das nicht in die Zeit passt.

Es geht um eine Szene, in der die amerikanische Flagge zu sehen ist. 1945 hatte sie noch 48 Sterne, für jeden Bundesstaat eine. Doch in "Oppenheimer" sind Fähnchen mit 50 Sternen zu sehen. Wäre es ein Film, der in der heutigen Zeit spielen würde, wäre das auch vollkommen richtig.

"Oppenheimer": Zu viele Sterne auf der US-Flagge regen die Fans auf

Doch Alaska und Hawaii kamen erst 1959 als neue Bundesstaaten dazu, und die Flagge bekam zwei Sterne mehr. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund betrachtet, ist es also ein Filmfehler. Und über diesen regen sich nun einige Fans aufs Twitter auf.

Nutzer Andy Craig hatte darauf am Samstag aufmerksam gemacht, seitdem verbreitet sich sein Tweet auf der Plattform, 50.000 Menschen haben ihn bereits geliked. Zu einem Foto aus dem FIlm schrieb er: "Er war gut und so, aber ich beschwere mich darüber, dass in einer Szene, die 1945 spielt, eine Flagge mit 50 Sternen verwendet wurde."

Einige Nutzer zeigen sich sehr überrascht, offenbar hatten sie den Film auch schon gesehen, ohne das Detail zu bemerken. User David Holman twitterte dazu: "Moment mal... ich zähle gerade."

Nutzerin Sarah Davis schrieb: "Für Nolan wird das wie ein Schlag ins Gesicht sein, wenn er es merkt." Regisseur Christopher Nolan, der sich mit Filmen wie "Inception", "Interstellar" und "The Dark Knight" einen Name machte, gilt als Perfektionist, schreibt das US-Medium "Insider".

In "Oppenheimer" erzählt er die wahre Geschichte des amerikanischen Physikers J.Robert Oppenheimer, der in den 1940er Jahren in der Wüste von New Mexico die ersten Nuklearwaffen entwickelte, und als "Vater der Atombombe" gilt.

Quelle: "Insider"