"Oppenheimer": So sahen die Charaktere im echten Leben aus

In "Oppenheimer" porträtiert Star-Regisseur Christopher Nolan den "Vater der Atombombe" und Leiter des geheimen Manhattan-Projekts. Der Thrillereops mit "Peaky Blinders"-Star Cillian Murphy in der Hauptrolle versucht in drei Stunden mit starreicher Besetzung das Unmögliche möglich zu machen: Das "paradoxe ethische Dilemma" von J. Robert Oppenheimer, dem Erfinder der gefährlichsten Waffe der Welt, greifbar darzustellen und nachvollziehbar zu machen.

"Oppenheimer"-Charaktere im Realitätscheck

Dafür stützt sich Nolan auf die mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Biografie "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" von Kai Bird und Martin J. Sherwin, die den Erfinder selbst als Geisel seines eigenen Schaffens darstellt. Doch Oppenheimer bewerkstelligte den Weg zur Erfindung der Atombombe nicht alleine.

Im Rahmen des Manhattan Projektes wirkten zahlreiche Wissenschaftler und Politiker am Bau der Bombe mit, darunter Physik-Legende Albert Einstein, der das Projekt ins Rollen brachte, Oppenheims Bruder Frank, der als Teilchenphysiker an der ersten Atomexplosion arbeitete, oder der Leiter des US-Büros für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung Vannever Bush, der die Genehmigung zum Bau der Bombe erlangte – um nur wenige zu nennen. Verkörpert wurden diese im Film von Stars wie "The Dark Knight Rises"-Schauspieler Tom Conti, "You"-Star Dylan Arnold oder "Stranger Things"-Darsteller Matthew Modine.

Wie die wichtigsten Mitwirkenden des Manhattan Projektes im direkten Vergleich zu den Filmcharakteren aussehen, sehen Sie in der obigen Fotostrecke.

Quelle: "Oppenheimer Production Notes"