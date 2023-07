Emily Blunt hat bei der "Oppenheimer"-Premiere in Paris in einem grünem Satinkleid alle Blicke auf sich gezogen.

Der neue Film von Starregisseur Christopher Nolan (52, "Inception") erscheint am 20. Juli. In Paris fand am Dienstag (11. Juli) eine erste Premierenfeier von "Oppenheimer" statt. Neben ihren Co-Stars legte dabei insbesondere Emily Blunt (40) einen eleganten Auftritt hin. Die britisch-US-amerikanische Schauspielerin erschien in einem pastellgrünen Satinkleid und machte in der Robe mit Schulterpolstern, Kragen und langen Ärmeln eine elegante Figur. Eine seitliche Raffung verschaffte dem knöchellangen Kleid ein weiteres optisches Highlight.

Blunt kombinierte zu dem Dress hohe Spitzen-Pantoletten in Silber und Schmuck in Form von funkelnden Ohrhängern und mehreren Ringen. Ihre Haare trug sie im Seitenscheitel offen und in glamouröse Retro-Wellen gelegt. Mit etwas Mascara und rosa Lippenstift hielt sie ihr Make-up dezent.

Kollegen setzten auf unaufgeregte Looks

Im Mittelpunkt des Films "Oppenheimer" steht der Physiker Robert Oppenheimer, der als wissenschaftlicher Leiter des Manhattan-Projekts für die USA die Atombombe entwickelte - im Kampf gegen die Zeit, die Nazis und das eigene Gewissen. Die Titelrolle verkörpert Cillian Murphy (47), seine erste Hauptrolle bei Nolan nach verschiedenen kleineren Parts. Emily Blunt spielt seine Frau Kitty. Matt Damon (52) gibt Leslie R. Groves und Robert Downey Jr. (58) Lewis Strauss.

Die Schauspieler und Christopher Nolan begleiteten Blunt nach Paris, setzten bei ihren Looks jedoch auf gedecktere Farben. Murphy, Damon und Downey Jr. wählten einen dunklen Anzug, lediglich Nolan erschien in einer hellgrauen Ausführung und kombinierte dazu ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte.