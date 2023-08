Nach den erfolglosen Kinoadaptionen: Die "Percy Jackson"-Serie startet im Dezember 2023 bei Disney+.

"Percy Jackson: Die Serie" startet noch in diesem Jahr. Ab dem 20. Dezember 2023 werden die ersten beiden Folgen der Fantasy-Serie auf Disney+ zu sehen sein. Dies gab der Streamingdienst in einem neuen Teaser zu der Adaption der Bücher von Rick Riordan (59) bekannt. In der Branche war mit einem späteren Termin gerechnet worden.

Nach dem Doppelschlag zum Auftakt wird jede Woche eine neue Folge von "Percy Jackson" bereitstehen, wie Disney+ in einer Pressemitteilung verkündete.

Neuer Versuch nach gescheiterter Kinoadaption

"Percy Jackson: Die Serie" basiert wie schon die Kinoverfilmung von 2010 auf "Diebe im Olymp", dem 2005 erschienenen, ersten Band der Jugendbuchreihe. Der zwölfjährige Percy erfährt, dass er ein Halbgott und der Sohn des griechischen Meeresgottes Poseidon ist. Göttervater Zeus beschuldigt ihn, seinen Herrscherblitz gestohlen zu haben. Percy macht sich auf, seine Unschuld zu beweisen.

Die Titelfigur verkörpert Walker Scobell (14). Den Jungdarsteller kennt man unter anderem aus "The Adam Project" (2022). In dem Netflix-Film spielt er die jüngere Version des von Ryan Reynolds (46) verkörperten Hauptcharakters.

Percys beste Freundin Annabeth (eine Tochter Athenes) spielt Leah Sava Jeffries, Aryan Simhardi den bockbeinigen Satyr Grover. Als Zeus ist der am 17. März 2023 verstorbene Lance Reddick ("John Wick") in einer seiner letzten Rollen zu erleben.

Die Verfilmungen von "Percy Jackson" hatten nicht den erwarteten Erfolg. Nach dem zweiten Teil "Im Bann des Zyklopen" (2013) war mit dem geplanten Franchise Schluss. Fans der Romane waren vor allem darüber enttäuscht, dass Percys Alter von 12 auf 17 angehoben wurde. Im Gegensatz zu den Kinoversionen ist Autor Rick Riordan an der Serie als ausführender Produzent beteiligt.