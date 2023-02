Die neue Datingshow "Perfect Match" bringt beliebte Teilnehmer aus dem Netflix-Realityshow-Universum zurück.

Was passiert, wenn man 23 Singles aus verschiedenen Netflix-Realityshows auf einer Insel miteinander verkuppelt? Diese Frage haben sich offenbar die Produzenten der neuen Datingshow "Perfect Match" gestellt, die am 14. Februar auf dem Streaminganbieter Premiere feiert. Kann die neue Show an den Erfolg von Netflix-Formaten wie "Liebe macht blind" oder "Finger weg!" anknüpfen?

So funktioniert "Perfect Match"

Das Konzept der neuen Datingshow ist Fans ähnlicher Formate sicherlich vertraut. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Perfect Match" sind bereits aus anderen Formaten bekannt, wie etwa "Liebe macht blind", "Finger weg!", "The Circle" oder "The Ultimatum". Shows, in denen sich bekannte TV-Gesichter frisch verlieben sollen, kennt man auch hierzulande bereits. "Bachelor in Paradise" sowie "Are You The One - Realitystars in Love" haben es vorgemacht.

Der Ablauf und die Spielregeln der neuen Netflix-Show hingegen erinnern an "Love Island", das im deutschen Fernsehen seit 2017 Fans für sich gewinnen konnte. Wie auch in der RTLzwei-Show müssen sich die Teilnehmenden von "Perfect Match" jeden Abend in Pärchen aufteilen. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die dabei allein bleiben, müssen die Liebesvilla und damit auch die Sendung verlassen. Die Datingshow beginnt mit zehn Teilnehmenden. Im Laufe der Zeit werden jedoch immer wieder neue Singles hinzukommen, um bestehende Verbindungen auf die Probe zu stellen.

In verschiedenen Spielen testen bestehende Paare ihre Kompatibilität. Die Gewinner der Spiele bekommen als Siegesprämie nicht nur ein besonderes Einzeldate außerhalb der Villa geschenkt. Sie dürfen außerdem andere Paare entzweien und dann Kuppler spielen, um sie "auf Dates mit brandneuen Singles zu schicken, die sie in die Villa einladen." Am Ende müssen die Teilnehmenden selbst das Gewinnerpaar der Show, also das "Perfect Match", bestimmen. Drama scheint so vorprogrammiert zu sein.

23 Singles suchen in der Show nach der Liebe. Unter ihnen sind etwa die "Liebe macht blind"-Männer Bartise Bowden aus der vergangenen Staffel, Shayne Jansen aus Staffel 2 und Damian Powers aus der ersten Staffel. Powers trifft in der Show auf eine alte Bekannte: Francesca Farago aus "Finger weg!". Die beiden waren 2020 für wenige Monate liiert. Unter den weiteren Teilnehmenden sind Chloe Veitch ("The Circle" und "Finger weg!"), Joey Sasso ("The Circle") und Zay Wilson ("The Ultimatum").

Nick Lachey (49) moderiert "Perfect Match". Den dürften einige der Teilnehmenden schon aus anderen Reality-Shows kennen - Lachey führt zusammen mit Ehefrau Vanessa Lachey (42) durch "The Ultimatum" und "Liebe macht blind". "Perfect Match" wird aus zwölf Episoden bestehen, die laut "Variety" jeweils knapp eine Stunde lang sind. In drei Blöcken mit je vier Folgen sollen diese dann am 14., 21. und 28. Februar veröffentlicht werden.