von Lone Grotheer Nach 35 Jahren war Andrew Lloyd Webbers "Phantom der Oper" am Sonntag zum letzten Mal in New York zu sehen. Es ist damit die am längsten laufende Show am Broadway. Zum Abschied kam sogar Webber selbst vorbei.

Mit stehenden Ovationen wurde Andrew Lloyd Webber, legendärer Musical-Komponist, am Sonntag im New Yorker Majestic Theatre empfangen. Der Empfang war allerdings gleichzeitig auch ein Abschied, denn nach 35 Jahren feierte Webbers Musical "Phantom der Oper" am Sonntag seine letzte Vorstellung am New Yorker Broadway.

Die Schließungen während der Corona-Pandemie hatten auch bei der Erfolgsshow für starke Umsatzeinbrüche gesorgt. Als die Theater wieder öffneten, konnte das weltbekannte Musical nicht mehr an die vorherigen Besucherzahlen anknüpfen. Zwar wurde wegen großer Nachfrage nach Ankündigung der Schließung im Februar die Laufdauer noch einige Monate verlängert, doch am Sonntag fiel dann endgültig ein letztes Mal der berühmte Kronleuchter auf die Bühne des New Yorker Majestic Theatre – eine der spektakulärsten Szenen der Show.

Schon 2006 brach die Show den Rekord für die am längsten laufende Broadwayproduktion – und das trotz von Beginn an durchwachsener Kritiken. Immer wieder wurde dem Stück nachgesagt, es sei pures Spektakel ohne viel Substanz. Nach fast 14.000 Vorstellungen haben sich seit 1988 dennoch fast 20 Millionen Einheimische und Touristen allein am Broadway in die Katakomben der Oper entführen lassen, um die Geschichte der jungen Opernsängerin Christine Daaé, ihres Liebhabers Raoul und dem maskierten Phantom zu erleben. Die Ticketverkäufe sollen der Show Einnahmen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar gebracht haben. 6.500 Menschen sollen über die Jahre an der Show mitgearbeitet haben, 450 von ihnen als Darsteller:innen auf der Bühne. Im Orchestergraben saßen am gestrigen Sonntag Musiker:innen, die bereits die Premiere musikalisch begleitet hatten.

Zum Abschied seines großen Erfolges von der großen Broadwaybühne stand Andrew Lloyd Webber nach dem Fall des letzten Vorhangs denn auch nicht allein auf der Bühne. Mit ihm nahm neben der aktuellen Besetzung auch die Premierenbesetzung den Jubel der Fans entgegen, die das "Phantom" gebührend in den Ruhestand verabschieden wollten. Das Majestic Theatre soll nun erst einmal renoviert werden. Eine Rückkehr des Phantoms an den Broadway scheint Lloyd Webber selbst noch nicht auszuschließen.