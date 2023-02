Christoph Waltz erhält mit "The Consultant" seine eigene Amazon-Serie, während Ex-Model Cara Delevingne in der zweiten "Carnival Row"-Staffel zu sehen ist.

Der Monat Februar hält für Serien-Fans spannende Neustarts parat. So ist etwa Christoph Waltz in "The Consultant" bei Amazon zu sehen.

Im kurzen Monat Februar kehren einige beliebte Streaming-Serien wie "You - Du wirst mich lieben", "Star Trek: Picard" und "Carnival Row" mit neuen Staffeln auf die Bildschirme zurück. Daneben startet das deutsche Serien-Highlight "Der Schwarm" und Oscar-Preisträger Christoph Waltz (66) spielt in der Arbeitsplatz-Serie "The Consultant" einen düsteren Unternehmensberater. Die bedeutendsten neuen Serien und Serien-Staffeln des Monats in der Übersicht.

"Gunthers Millionen": Ab 1. Februar auf Netflix

Der Vierbeiner Gunther VI. lässt sich wohl getrost als wohlhabendster Hund der Welt bezeichnen. 400 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 370 Millionen Euro, besitzt der Schäferhund nämlich. Außerdem gehören ihm noch eine Jacht und mehrere Anwesen in Italien. 27 Menschen arbeiten für Gunther, unter anderem wird er von einem Privatchef bekocht. Die vierteilige Netflix-Dokumentarserie "Gunthers Millionen" beleuchtet diese unfassbar anmutende wahre Geschichte.

"You - Du wirst mich lieben": Teil eins von Staffel vier ab 9. Februar auf Netflix

Die Serienkiller-Serie "You - Du wirst mich lieben" kehrt mit dem ersten Teil der vierten Staffel auf die Bildschirme von Netflix zurück. Den von Penn Badgley (36) verkörperten Stalker Joe Goldberg hat es in den neuen Episoden nach Europa verschlagen. In London unterrichtet Joe unter dem Namen Jonathan Moore an einer britischen Universität, und bewegt sich in der englischen Oberschicht. Dem Trailer zu Staffel vier nach zu urteilen, wird Joe in den neuen Folgen selbst von einem Killer gejagt. Der zweite Teil der vierten "You"-Staffel wird am 9. März auf dem Streaming-Dienst erscheinen.

"Red Rose": Ab 15. Februar auf Netflix

In der ursprünglich bei der BBC ausgestrahlten britischen Horror-Serie "Red Rose" lädt eine Freundesgruppe von Teenagern eine App mit dem Namen Red Rose herunter - mit katastrophalen Folgen. Das gruselige Programm beginnt nämlich, die Jugendlichen auf alle erdenklichen Arten zu terrorisieren - und treibt einige der Protagonisten sogar in den Selbstmord. Neben der langsam und allmählich aufgebauten Horror-Atmosphäre haben Kritiker an der englischen Serienproduktion auch die authentischen Teenager-Charaktere gelobt, die in einem realistischen Setting gezeigt werden.

"Star Trek: Picard": Staffel drei ab 17. Februar bei Amazon Prime Video

Sir Patrick Stewart (82) kehrt am 17. Februar mit der dritten und nach derzeitigem Stand letzten Staffel der "Star Trek"-Revival-Serie "Picard" auf die Bildschirme von Amazon Prime Video zurück. Der gefeierte Mime schlüpft erneut in die Haut von Jean-Luc Picard, einem der beliebtesten Kapitäne der langen "Star Trek"-Historie. In den neuen Episoden erhält Stewart Unterstützung von seinen ehemaligen "The Next Generation"-Kollegen Jonathan Frakes (Riker), Marina Sirtis (Troi), LeVar Burton (Geordi La Forge), Michael Dorn (Worf) sowie Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher). Amanda Plummer (65) spielt eine noch unbekannte Bösewichtin, die Jagd auf Jean-Luc Picard macht, und auch Data-Darsteller und "Star Trek"-Legende Brent Spiner (73) ist wiederum mit von der Partie. Er verkörpert den Androiden Lore.

"Hello Tomorrow!": Ab 17. Februar auf Apple TV+

Die retrofuturistische Sci-Fi-Drama-Serie "Hello Tomorrow!" spielt in einer hochtechnologischen Welt, die dennoch den 1950er Jahren entsprungen zu sein scheint. Emmy-Preisträger Billy Crudup ("The Morning Show", 54) übernimmt die Hauptrolle des Vertreters Jack, der seinen Kundinnen und Kunden Timeshares auf dem Mond verkauft. Daneben wirken Alison Pill ("Milk", 37) und Hank Azaria ("Die Simpsons", 58) in tragenden Rollen in dem originellen Serienprojekt mit.

"Carnival Row": Staffel zwei ab 17. Februar bei Amazon Prime Video

Nach einer außerordentlich langen Pause von rund dreieinhalb Jahren kehrt die Steampunk-Fantasy-Serie "Carnival Row" mit den Stars Orlando Bloom (46) und Cara Delevingne (30) auf die Bildschirme von Amazon Prime Video zurück. In den neuen Episoden kommt es erneut zu Konflikten zwischen den menschlichen Bewohnern des Stadtstaats The Burgue und den Fantasy-Kreaturen rund um die von Ex-Model Delevingne gespielte Fee Vignette Stonemoss. Staffel zwei wird auch die letzte der Serie bleiben.

"Der Schwarm": Ab 22. Februar in der ZDF-Mediathek

"Der Schwarm" lautet der Titel eines überaus ambitionierten Serienprojekts aus Deutschland. Das ZDF adaptiert den gleichnamigen Science-Fiction-Bestseller von Frank Schätzing (65), in dem eine bisher unbekannte Intelligenz die Menschheit aus den Tiefen des Meeres heraus angreift. Eine Gruppe internationaler Wissenschaftler reist auf einem Forschungsschiff ins ewige Eis, um der Gefahr zu begegnen.

Vor der Kamera wirken die aus der Serie "Babylon Berlin" bekannte Schauspielerin Leonie Benesch (31) als Meeresbiologie-Studentin Charlie Wagner, Oliver Masucci ("Dark", 54) als Kapitän Alban sowie Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (39) als Tauchrobotik-Experte Roscovitz mit. Bevor die Serie am Montag, dem 6. März, um 20:15 Uhr im linearen Programm des ZDF startet, stehen bereits ab dem 22. Februar die ersten drei Episoden in der ZDF-Mediathek zum Abruf zur Verfügung.

"The Consultant": Ab 24. Februar bei Amazon Prime Video

Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz übernimmt die Hauptrolle in Amazons schwarzhumoriger Arbeitsplatz-Serie "The Consultant". Waltz spielt den Unternehmensberater Regus Patoff, der in der Tech-Firma CompWare die Effizienz erhöhen soll. Nach und nach übernimmt Patoff die Kontrolle über das Unternehmen - und bald geht es für die Angestellten nicht mehr nur um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes, sondern auch um ihr Überleben.

"Too Hot to Handle: Germany": Ab 28. Februar auf Netflix

Bei der Serie "Too Hot to Handle", auch bekannt unter dem deutschen Titel "Finger weg!", handelt es sich um eines der erfolgreichsten Reality- und Dating-Show-Formate des Streaming-Giganten Netflix. Nach vier Staffeln des US-Originals sowie einem brasilianischen und einem lateinamerikanischen Ableger startet nun "Too Hot to Handle: Germany" auf Netflix.

Konzept und Reglement der Wettkampf-Reality-Serie bleiben auch in der deutschen Version unverändert: Eine Gruppe attraktiver Singles versammelt sich in einem tropischen Paradies. Körperlich dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht näherkommen, sonst wird das Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro sukzessive reduziert. Überwacht wird der unterhaltsame Spaß vom strengen Roboter Lana.