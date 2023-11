von Laura Stunz Er wurde sehnlichst erwartet: Der erste Trailer zu "Planet der Affen 4: New Kingdom" verspricht gewohntes Blockbuster-Kino mit Action, Abenteuer und Tiefgang.

Die "Planet der Affen"-Saga hat Kult-Status. Bereits 1968 kam der erste Teil der Science-Fiction-Reihe heraus und revolutionierte das Filmgeschäft der damaligen Zeit. Nun – rund 55 Jahre nach dem ersten Teil von "Planet der Affen" – steht der vierte Film der neuen Reihe in den Startlöchern.

"Planet der Affen 4": Nach dem friedlichen Ende des dritten Teils wird es ungemütlich

Der jetzt veröffentlichte erste Trailer gibt vielversprechende Einblicke in den vor allem actiongeladenen, grandios gestalteten Blockbuster, der sich neben dem altbekannten Mix aus Abenteuer sowie nachdenklichen, fast schon philosophischen Szenen über Ethik und Moral, durch einen neuen Stil auszeichnet. Sieben Jahre nach dem letzten Teil, bei dem "Batman"-Produzent Matt Reeves Regie führte, hat "Maze Runner"-Regisseur Wes Ball auf dem Regiestuhl Platz genommen – und der Blockbuster-Saga frischen Wind verliehen.

"Planet der Affen 4: New Kingdom" greift das friedliche Ende des dritten Teils auf, in dem Caesar seinen Stamm erfolgreich in das heilige Land geleitet hat, um hier fortan mit seinen Artgenossen in Frieden leben zu können. Doch Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Der einstige Held, der mittlerweile verstorben ist, ist für die meisten seines Volkes nur noch eine Legende, die an andere, vergangene Zeiten erinnert.

Manche der jetzt lebenden Affen missbrauchen dabei sogar seine Werte und Worte, um andere für ihren Zweck auszunutzen und teils sogar zu versklaven. Die Folge ist absehbar: Die Unzufriedenheit und Unruhe im Volk steigt durch die Machtgier und Ungerechtigkeit einzelner Affen, ein Krieg bannt sich an. Mittendrin befindet sich der mittlerweile erwachsene Sohn von Caesar, Cornelius. Er versucht die Entwicklungen mithilfe eines Menschenkinds zu stoppen und begibt sich dafür in den Kampf, um die Freiheit zu wahren, für die sein Vater einst so hart gearbeitet hat.

Spannung und Action mit Tiefgang

Der nun veröffentlichte Trailer gibt bereits einen ersten Eindruck davon, wie die Stimmung im friedlichen Land zunehmend kippt. Düstere Szenen auf dem Schlachtfeld und barbarische Schlachtrufe sowie der verzweifelte Cornelius im Kampf gegen das Böse versprechen gewohnte Spannung und Action mit Tiefgang. Wie auch bei den vorherigen Teilen scheint "Planet der Affen 4" mal wieder ein aktuelles, gesellschaftliches Thema aufzugreifen – und zu veranschaulichen, dass oftmals allein der Hass, der Egoismus und die Machtgier einzelner Individuen für Krieg und Elend verantwortlich sind.

Im neuen Film schlüpft Owen Teague in die Rolle des neuen Hauptcharakters Cornelius, seine Begleiterin wird verkörpert von "The Witcher"-Star Freya Allan. Ebenfalls mit dabei: William H. Macy ("Fargo") und "Robin Hood"-Darsteller Kevin Durand.

"Planet der Affen: New Kingdom" ist der vierte Teil der 2011 gestarteten "Reboot-Triologie", die sich durch eine eigene Timeline abseits des Originals von 1968 unterscheidet. Die Filme zeichnen sich zudem vor allem dadurch aus, dass die Affen nicht – wie damals in den Jahren 1968 bis 1973 sowie beim stark kritisierten Remake von Tim Burton im Jahr 2001 – von Menschen in Kostümen verkörpert, sondern per Motion-Capture animiert werden.

"Planet der Affen 4: New Kingdom" startet am 23. Mai 2024 in den deutschen Kinos.

